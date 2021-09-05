انت الان تتابع خبر بفستان بيج اللون .. نجم طيور الجنة الوليد مقداد في شهر العسل يقود عروسته إلى إسطبل الخيول بطريقة ظريفة للغاية .. اتفرج الفيديو والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت نور مقداد زوجة نجم قناة "طيور الجنة" الوليد مقداد في ظهور جديد مجموعة صور وفيديوهات عبر "الستوري" بحسابها الخاص في انستغرام تجمعها بزوجها خلال تواجدهما سويًا في إسطبل للأحصنة في أحدث ظهور لهما.

وظهرت نور بفستان طويل باللون البيج وحجاب باللون الابيض، وارتدى الوليد "شورتا" باللون البيج وقميصا باللون الأسود، وحظي الفيديو بإعجاب الجمهور الذي رأى أنهما مناسبان لبعضهما بشكل لافت.

وعلى صعيد مختلف كان عدد من رواد السوشال ميديا قد تداول مؤخرًا صورة مقربة وواضحة من حفل زفاف نور مقداد على الوليد أبرزت ملامح وجهها.

وحظيت هذه الصورة بشكل خاص بالعديد من التعليقات، حيث جرى تداولها بشكل واسع والتعليق على وجود شبه كبير ولافت بين نور مقداد والفنانة السورية رواد عليو، وعلق البعض أن الشبه بينهما لافت جدًا وأن نور نسخة من رواد وتملك نفس الملامح الناعمة والبريئة.