انت الان تتابع خبر شقيقة المليادرير ’’الوليد بن طلال‘‘ تقهر كل أميرت الخليج بجمالها الإغريقي الخارق في أول ظهور لها .. كأنها حورية من الجنة !! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أعاد ناشطون على مواقع التواصل تداول صورة قديمة لشقيقة الملياردير الوليد بن طلال ، الأميرة ريما بنت طلال بن عبدالعزيز آل سعود خلال حظورها اختتام فعاليات "انطلاقتي ٤" للتربية الخاصة.

وكان قد شكر مدير إدارة التربية الخاصة بـ"تعليم الرياض" عبدالرحيم آل شيخ، زيارة الأميرة ريما بنت طلال بن عبدالعزيز لهذه الفئة المهمة في المجتمع؛ داعياً الله لها بالتوفيق والسداد لما تقوم به في خدمة المجتمع؛ لا سيما تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما ثمّن مدير الفعالية ورئيس اللجان رائد الغفيلي، زيارةَ الأميرة ريما بنت طلال للفعالية، والتي تعتبر دعماً معنوياً وتحفيزاً للمتطوعين والمتطوعات في جميع اللجان.