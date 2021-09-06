انت الان تتابع خبر أسرار صادمة لزواج الوليد مقداد نجم طيور الجنة فتاة تكبره سناً .. وهل تخلى عنها والدها ليلة زفافهما.. تفاصيل صادمة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - كما يعلم الجميع أن ​الوليد مقداد​ هو الإبن الأكبر لخالد مقداد​ المؤسس لقناة ​طيور الجنة​ التي رافقت الأطفال ببرامج وأناشيد كثيرة علقت في أذهانم.

وشارك الوليد والده وإخوته في العمل على برامج هذه القناة وحقق شعبية واسعة في ظهوراته بالعديد منها.

وأعلن الوليد زواجه مؤخرا من فتاة وضج خبر زفافه مواقع التواصل وبين متابعيه.

وطبقا لما نشره موقع الفن فهذه أبرز المعلومات عن الوليد والأحداث التي دارت حوله حياة الوليد المقداد العائلية وبدايته ولد الوليد خالد مقدادفي تاريخ 30 كانون الاول/ ديسمبر عام 1999، وهو الإبن الأكبر لمؤسس قناة طيور الجنة الفضائية الشهير خالد جبريل مقداد الذي ولد في الكويت وهو من جنسية أردنية، ووالدته حماد وله أخت وحيدة تدعى ​جنى مقداد​ و ثلاث أشقاء المعتصم بالله إياد،جاد وسند.

إلتحق الوليد بجامعة الخليج في الكويت بإختصاص إدارة الأعمال الدولي وكان له ولشقيقه عصومي(المعتصم بالله) إلمام وإهتمامات فنية وإعلامية إذ كان له العديد من البصمات والأعمال في قناتهم على يوتيوب التي تميزت بتسهيل مخاطبة المتابعين الأطفال التي يعد أبرز أبطالها المعتصم والوليد ورغد المقداد.

ومنذ تأسيس القناة برز الوليد كواحد من أكبر أولاد خالد الأمر الذي دفع بعدد كبير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي بالإهتمام في حياته الشخصية.

وقدم الوليد مجموعة كبيرة من الأغاني والكليبات والأناشيد الخاصة بالأطفال ويمتلك الوليد مع أخيه المعتصم بالله مقداد قناة "عصومي ووليد".

دخل الوليد مقدادالقفص الذهبي في 20 آب 2021 مع خطيبته نور، وجاء زواجه مفاجئ لضحد الشائعات التي سبق وطالته بخصوص إنفصالهما.

وبعد زفافه خرج الوليد بأول تعليق عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي إذ علق شاكرا كل من بارك له ونشر صور و فيديوهات من حفل الزفاف على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي وعلق عليها بالقول:

"تزوجنا أنا وأميرتي، حبيت أشارككم جزء من فرحتنا بهالصور، الحمدلله كان يوم جميل وشكراً لكل حدا شاركنا فرحتنا وحضر، وشكراً لكل حدا بارك وتذكرنا بدعوة طيبة، والله يبارك فيكم جميعاً، وعقبال العزابية".

وتلقى آلاف التهاني من قبل المتابعين. وضج خبر زفافه مواقع التواصل الإجتماعي وتصدر الترند بعد العديد من الأمور التي ظهرت فيه وكان أبرزها الإنتقادات التي وجهت لشقيقته بسبب فستانها.

أما الحدث الأبرز والأهم الذي ورافق الزفاف هو غياب حضور والد العروس الذي أثار إستغراب عدد كبير من المتابعين الذين حللوا عدم موافقة والدها على الزواج إلا أنه تبين فيما بعد أن الخبر غير صحيح، وأن السبب الحقيقي لعدم تواجد والد العروس في زفاف ابنته هو معاناته من مرض لم يتم الكشف عن تفاصيله لكنه متواجد في دولة الكويت مكان إقامة العائلة وتعذر عليه حضور الزفاف ولا مشاكل وقعت حول هذا الزفاف.