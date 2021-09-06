انت الان تتابع خبر هل تذكرون نجمة ذا فويس ‘‘غنى بو حمدان’’ التي ابكت العرب في الموسم الأول؟؟ شاهدوا كيف أصبحت بعد بلوغها سن المراهقة فتاة جميلة كانها فلقة قمر(فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - الطفلة غنى بو حمدان نجمة برنامج ” ذا فويس كيدز ” عام 2016، التي لم تعد اليوم كذلك بعدما ودعت الطفولة تمامًا وأصبحت شابة بجمال ناعم بعد دخولها مرحلة المراهقة، لتطل على الجمهور بمجموعة صور حديثة من آخر جلسة تصوير خضعت لها عبر حسابها الرسمي بإنستجرام.

تفاعل الجمهور بشدة مع أحدث ظهور لـ غنى بو حمدان حيث بدت وكأن مر سنوات عدة وليس 5 أعوام فقط، حيث اختلفت ملامحها فأصبحت شابة جميلة، وانهالت الكثير من التعليقات على صورها التي تسألها عن عمرها الآن، فجاءت الإجابة من قبل محبيها بأنها الآن 16 عاماً.

يُشار إلي أن بعد خروج “غنى” من ذا فويس كيدز، واصلت مشوارها الفني وطرحت عدد من الأغاني منها أغنية “زهرة نيسان”، كما تشارك في العديد من الحفلات منها حفل أقامته مباشر عبر قناتها بيوتيوب قبل عامين، كما تغنى غنى بو حمدان أجمل أغاني الطرب الأصيل عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، فنجدها على سبيل المثال غنت لكوكب الشرق أم كلثوم “برضاك يا خالقي”.

هذا وكانت غنى بو حمدان قد علقت بتعليق غاضب إثر استغراب الكثيرين من توديعها للطفولة وتحولها إلى شابة بعد تداول أحدث صورها، معتبرين أن ملامحها تغيرت تماماً عن فترة مشاركتها في الموسم الأول من ذا فويس كيدز.

وكتبت غنى بو حمدان تعليقاً لاذعاً رداً على استغراب البعض لتغير شكلها قائلة: “شكلي بس اقرأ تعليقات كيف كبرت غنى كنت أكبر منها كيف صارت أكبر مني، بيكفي سخافة وقد ما عملتولي تاغات مارح رد، خلص أنا غنى العملاقة الصغيرة امبارح غنيت عطونا الطفولة نمتوا فقتوا لقيتوا عمري 14 سنة معقول”.

وأضافت غنى بو حمدان في تعليقها: “كيف هيك كيف كبرت لازم أتقلص وأصغر كيف هيك؟ لازم من وقت خلص البرنامج من خمس سنين ارجع أصغر. لازم يكون عمري هلق 3 سنين كيف هيك كبرت لحالي وكل العالم بتصغر. مسخرة ما؟ بتمللوا ما؟ لكل يلي صغروا وأنا كبرت الناس مقامات يبدو”.

تعليق غنى بو حمدان عرضها لموجة انتقادات قاسية، حيث كتب لها الكثيرون من متابعيها كلمات استنكار لطريقة ردها البعيدة عن اللياقة، وأن حديثها أكبر من سنها بكثير ولا يجب أن يرد الفنان بشكل عام بهذا الأسلوب.

يبدو أن الانتقادات التي انهالت على غنى بو حمدان دفعتها للتراجع، وخرجت بمنشور آخر توضح فيه موقفها أنها لم تقصد أي إساءة، وأن كلامها موجه للأشخاص الذين أساءوا إليها في التعليقات.