انت الان تتابع خبر تعرف على فارق العمر بين نجم طيور الجنة الوليد مقداد وزوجته نور غسان .. وأيهما الأكبر سناً - تفاصيل مفاجئة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - خلال 48 ساعة الماضية نشرت نور مقداد زوجة نجم قناة "طيور الجنة" الوليد مقداد في ظهور جديد مجموعة صور وفيديوهات عبر "الستوري" بحسابها الخاص في انستغرام تجمعها بزوجها خلال تواجدهما سويًا في إسطبل للأحصنة في أحدث ظهور لهما .

وظهرت نور بفستان طويل باللون البيج وحجاب باللون الابيض، وارتدى الوليد "شورتا" باللون البيج وقميصا باللون الأسود، وحظي الفيديو بإعجاب الجمهور الذي رأى أنهما مناسبان لبعضهما بشكل لافت.

تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي تصريحات عن العمري الحقيقي لزوجة الوليد مقداد حيث تصدرت محركات البحث مؤخرًا ، ولفتت أنظار الكثير من متابعي قناة طيور الجنة بعد إعلانها نبأ الزواج قبل أيام. لذلك سنبين لكم من خلال الموقع المرجعي عمر زوجة وليد مقداد ، وأبرز المعلومات المتعلقة بها من خلال السطور التالية.

من هي زوجة وليد مقداد؟

زوجة وليد مقداد هي نور غسان مقداد ، يزعم البعض أنها ابنة عمه ، لكن هذا غير صحيح ، لأن تشابه الأسماء جاء بسبب القرابة البعيدة بينهما ، حيث أن نور غسان حفيدة خال والد وليد. تتلقى الكثير من التعليقات الإيجابية ، ولديها أيضًا أسلوب حديث متطور ومهذب ، مما جذب انتباه وليد وجعله معجبًا بها عندما رآها لأول مرة ، وقرر إشراكها وفق رصد محرر أخبار العرب.

كم عمر زوجة وليد مقداد؟

يبلغ عمر زوجة وليد مقداد نور غسان 21 سنة ، ولا توجد معلومات محددة عن يوم وشهر الولادة ، لكن من المؤكد أنها ولدت عام 1999 م ، وتحمل الجنسية الأردنية ، لكنها عاشت فيها. الكويت لفترة طويلة ، وحصلت على شهادة الثانوية العامة هناك ، ثم التحقت بقسم الأدب العربي في جامعة الكويت ، والتقت هناك بوليد مقداد عندما سافر إلى الكويت لإكمال دراسته.

من هو وليد مقداد؟

وهو الوليد خالد جبريل مقداد نجل مؤسس قنوات طيور الجنة خالد مقداد. ولد في الأردن في 30 كانون الأول (ديسمبر) 1999 م ، ما يعني أنه يبلغ من العمر 21 عامًا تقريبًا ، وله شقيق توأم اسمه المعتصم بالله مقداد ظهر معه على شاشة طيور الجنة منذ صغره. وأصبحوا مشهورين منذ ذلك الوقت تخرج من جامعة الخليج بدولة الكويت بعد تخصصه في قسم الأعمال الدولية.

اكتسب وليد شهرة واسعة منذ طفولته عندما شارك في تقديم أغانٍ ومقاطع نالت إعجاب العديد من الأطفال ، وارتبطت طفولة كثير من الناس بتلك الأغاني التي لا تزال قائمة حتى الآن ، بالإضافة إلى بعض البرامج الممتعة التي فيها شارك في البرنامج وأشهرها برنامج “عصومي ووليد” الذي رافقه شقيقه التوأم المعتصم بالله.