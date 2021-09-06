انت الان تتابع خبر رهف القنون تُثير نشوة متابعيها وتستعرض حجم مؤخرتها بصورة مُخلة !! (اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - شاركت الناشطة السعودية رهف القنون متابعيها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، صورة لها ظهرت فيها وهي تلتقط سيلفي على المرآة، وتستعرض مؤخرتها بطريقة جريئة، ما إستفز رواد مواقع التواصل الإجتماعي، الذين اعتبروا الصور خادشة للحياء.



ودائماً ما تحاول رهف إثارة الجدل بين المتابعين، فظهرت مؤخراً داخل أحد أماكن السهر برفقة مجموعة من الشبان، حيث تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي هذا الفيديو طارحين العديد من التساؤلات.



اللافت في القضية أن القنون كانت تحتسي الكحول، إضافة إلى إقدام شاب على إحتضنها، مما اثار الشكوك حول عودتها مجدداً لحبيبها أو أنها بعلاقة عاطفية جديدة.



ويعتبر هذا الفيديو الذي تم تداوله هو الأقل جرأة بين فيديوهات رهف القنون، إلا أنه اثار موجة من الغضب بين متابعيها.



وفي رصد لأهم التعليقات، جاء فيها :" الحمد لله الذي عافانا هاذي الحرية الي تركت اهلها ودينها عشانها يارب لك الحمد ع النعمه الله لايبلانا"، " يعني وحدة هربانة من أهلها وش تسوي تشرب قهوة وشاي"،"اذا هي جابت طفل بدون زواج بقت ع الخمر".