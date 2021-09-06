انت الان تتابع خبر إبنة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد تذهل جميع أميرات الخليج بجمالها الساحر .. لم يصدق أحد أن هذا الجمال موجود على الأرض ..اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - حظى مقطع فيديو متداول لأمير قطر الوالد الشيخ حمد بن خليفة، ظهر فيه يتناول الفطور الجماعي مع أحفاده، على تفاعل واسع من قبل النشطاء.

مقطع الفيديو المتداول أظهر الشيخ حمد بن خليفة، في سوق واقف وهو يتناول الفطور مع جميع أحفاده وسط المواطنين.

وبرز في المقطع ظهور الشيخة نائلة ابنة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، والتي ظهرت تحمل أختها الصغيرة ويداعبها جدها.

يشار إلى أن نائلة ابنة الأمير تميم من مواليد 2010 وهي ابنته من زوجته الشيخة “العنود مانع الهاجري”.

https://twitter.com/Bandaralshafi/status/1208803290802262017?s=20