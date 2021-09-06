انت الان تتابع خبر حقيقة قرار إيمي سمير غانم الانفصال عن حسن الرداد.. مصدر مقرب يكشف المستور!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - كشف مصدر مقرب من الفنان حسن الرداد حقيقة الأخبار التي تتحدث عن تردي علاقته بزوجته الفنانة إيمي سمير غانم، وذهاب بعضها إلى الحديث عن نية الأخيرة الانفصال عنه كتفسير منطقي لما نشرته إيمي عبر خاصية الستوري على حسابها بإنستغرام.

وقال المصدر الذي تحدث إلى "أحدث نت" مفضلا عدم كشف هويته، بأن علاقة الرداد بزوجته إيمي في أفضل أحوالها وأن كلما قيل يندرج ضمن شائعات مستمرة من مهووسي السوشيال ميديا لزيادة عدد المتابعين لحساباتهم لاغير.

وعن عبارة إيمي سمير غانم التي نشرتها على خاصية الستوري بإنستغرام، وجاء فيها: "لا تخسر نفسك وأنت تحاول الحفاظ على شخص لا يهتم بفقدانك"، قال المصدر بأنها فُهمت بشكل مبالغ فيه وفتحت الباب أمام تفسيرات خاطئة لا أساس لها من الصحة.

وعن ضجة احتفال الرداد بعيد ميلاد شقيقته، أكد المصدر بأن حسن لا يريد أن تبقى زوجته إيمي سمير غانم مستمرة في حالة من الحزن الشديد والاكتئاب بعد الفراق الصعب لوالديها سمير غانم ودلال عبد العزيز، ويسعى جاهدا لخلق أجواء مغايرة تماما بالإضافة على الانخراط في العمل الفني.

وكانت إيمي قد شاركت متابعيها، الجمعة، بصورة مركبة جمعتها مع والدتها ووالدها وشقيقتها دنيا، وعلقت عليها: "عدم وجودكم في حياتي محسسني برعب، عدم أمان غير عادي.. لا حول ولا قوه الا بالله.. الحمدلله الحمدلله الحمدلله".