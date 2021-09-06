انت الان تتابع خبر ياسمين عبد العزيز.. خطفت ملياردير شهير من مراته وخانها واتجوز عليها ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - الحياة الزوجية تخفي كثير من الأسرار خلفها، وحقيقتها تختلف دائما عما تظهره للبعض، فقبول المرأة بالزواج من رجل متزوج، مع الاحتفاظ بزوجته الأولى، قد يشير إلى أن قصة حبهما فاقت كل الاعتبارات، وإن ارتضت أن تكون "الزوجة الثانية"، ولكن ماذا لو تحولت تلك التضحية، بعد مرور السنوات، إلى سراب؟.

ولا يعلم الكثيرون القصة الكاملة لزواج ياسمين عبد العزيز الأول من محمد حلاوة منذ البداية، حتى الانفصال، ولكن بعد الاتهامات التي طالت ياسمين عبدالعزيز قبل أسابيع بخطفها زوجها من أسرته، دعونا نكشف لكم قصة حب ياسمين وحلاوة وحقيقة سرقته من زوجته من البداية خلال السطور التالية.

ترجع قصة حب ياسمين عبد العزيز ومحمد حلاوة إلى قبل 20 عام، فقد تزوجت من رجل الأعمال محمد حلاوة على الرغم من أنه سبق له الزواج وكان لديه 4 أولاد، وقتها لم تنفي ياسمين عبد العزيز أنها الزوجة الثانية بل خرجت وأعلنت ذلك أمام الجميع وتم التأكيد أن زواجها كان برضى زوجته الأولى وأولاده أي عكس ما يشاع هذه الأيام.



واستمرت قصة ياسمين عبد العزيز ومحمد حلاوة لسنوات، حتى رزقا بابنتهما الأولى ياسمين الذي أصر على تسميتها على اسم زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، من شدة حبه لها، وهو الأمر الذي تحدث عنه الجميع في تلك الفترة، ثم رزقت بعدها منه ياسمين بنجلها سيف الدين وعاشت هي ومحمد حلاوة وأبنائهما بعيدًا عن الصحافة والشائعات لسنوات طويلة، دون مشاكل معه ومع أسرته.

وقد كان التعارف بين محمد وبين ياسمين عبد العزيز عندما كانت مرشحة لتقديم حملة إعلانية لأحد شركاته، وكانت علاقة ياسمين عبدالعزيز بأسرة محمد حلاوة في غاية السلام، والدليل على ذلك هو تداول بعض الصور مع ابنته وشقيقته ووالده وأسرته بالكامل، في أكثر من مناسبة وبشكل مقرب جدًا وهذا ما يثبت كذب الأسرة فيما أشيع مؤخرًا بأن ياسمين كانت السبب وراء انهيار أسرة محمد حلاوة حيث لم تستمر زيجته من زوجته الأولى طويلًا وأعلنا الانفصال.

محاولة قتل محمد حلاوة واتهام فنان شهير

تعرض محمد حلاوة في عام 2003، بعد انفصاله عن زوجته الأولى، لمحاولة قتل حيث تعرض للطعنات والضرب على يد مجهولين بالقرب من النادي الأهلي بمدينة نصر، حيث اعترض مجهولين طريقه وهو بسيارته، وأنزلوه منها وانهالوا عليه ضربًا، مما تسبب في إصابته بارتجاج في المخ، وكسور وجروح في جسده ونقل على إثرها للمستشفى.

ووقتها اتهم حلاوة في التحقيقات زوجته الأولى والفنان ولاعب الاسكواش الشهير أحمد برادة، حيث أشار لوجود مشاكل كبيرة بينه وبين زوجته وصلت للتهديد بالقتل، وخرج وقتها الفنان أحمد برادة وكشف أنه سيقوم برفع دعوى تشهير ضد محمد حلاوة بعد التشهير بهـ وتوجيه إليه اتهام دون دليل ما يسئ لسمعته وسمعة أسرته.



وحينها كشف برادة عن أسباب الخلاف بين وبين محمد حلاوة، وقال أحمد برادة في تصريحات صحفية: «حادثني على هاتفي الجوال، وأخذ يكيل لي الاتهامات بأنني تحدثت عن ياسمين عبدالعزيز في أحد الحوارات التي كنت قد أجريتها لإحدى المجلات الفنية.

وأضاف: وصل الأمر إلى تهديدي بالقتل فأبلغت الشرطة وحررت محضرًا، وعندما علم بذلك محمد حلاوة ومحاميه حررا ضدي محضرًا بقسم شرطة مصر القديمة اتهموني فيه بأنني تعديت عليهم في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً؛ رغم أنني في ذلك الوقت كنت أدلي بشهادتي أمام وكيل النيابة في المحضر الذي حررته ضدهما، واستمع رجال الشرطة إلى التهديدات والسب الذي تعرضت له من خلال التليفون خلال تحريري للمحضر بقسم الشرطة».

بداية الشائعات

بعد مرور سنوات طويلة من اختفاء ياسمين عبد العزيز ومحمد حلاوة عن الأنظار، بدأت انتشار شائعات في انفصال الثنائي، وكشفت وقتها مصادر مقربة أن السبب وراء انفصالهما هو الزواج من فنانة شابة في السر وهي الفنانة ريهام حجاج، وكانت علاقتهما واضحة عندما أنتج لها أول عمل بطولة مطلقة لها وهو مسلسل كارمن الذي أثار الشائعات والاتهامات.

وأعلنت ياسمين عبد العزيز أن طلاقها من محمد حلاوة تم قبل عام أي قبل زواجه من ريهام حجاج الأمر الذي جعل الجمهور يخمن أن ياسمين تنفي زواج محمد حلاوة عليها خوفًا على كرامتها وأبنائها وأن هناك أسرار وراء تلك الزيجة والانفصال المفاجئ.

أسرار طلاق محمد حلاوة وياسمين عبد العزيز

وبعد مرور أكثر من عام خرجت ياسمين عبد العزيز في لقاء تلفزيوني لها لأول مرة، وتحدثت عن فترة طلاقها وقالت: «كنت منفصلة بقالي سنة، ومحدش كان يعرف، مكنتش عايزة شوشرة ولا كلام وقاعدة بربي في ولادي وبشتغل، لكن جاء وقت لازم أطلع والناس تعرف ، ومحمد أبو ولادي ورجل محترم جدا والطلاق كان برغبتي، وعلاقتي بيه زي الفل، بيكلمني ويسأل عليا، وعلاقتنا فيها احترام والناس فكرانا متخانقين».

حديث ريهام حجاج الذي أثار ضجة

وهذا العام خرجت ريهام حجاج وتحدثت عن زواجها من محمد حلاوة أيضًا مما أثار ضجة وعاد الأزمة إلى الساحات مرة آخرى حيث كشفت ريهام حجاج أيضًا عن حملها من محمد حلاوة وقد قالت مع بوسي شلبي: «أنا تزوجت من شخص أيه المشكلة فى كده، أنا مش في السجن ولا ارتكبت جريمة، الدنيا ماشية بالعكس... أنا عملت حلال ربنا ومعملتش غلط، لو فنان طلق أو عمل أي حاجة بيتعرض عنه كل شيء، الطلاق لا يعنى أن هناك مشكلة في أحد الزوجين، ولكن من الممكن أن تكون العلاقة وصلت لـ نهاية أو النصيب انتهى».

هجوم شقيقة حلاوة على ياسمين عبد العزيز

وبعد تلك الحلقة تعرضت ريهام حجاج لحملة هجوم كبيرة من الجمهور، لتخرج شقيقة محمد حلاوة بشكل مفاجئ وتبدأ في الهجوم على ياسمين عبد العزيز بشكل صادم حيث قالت عن لقاء ريهام حجاج : « كلام محترم ومن قلبها.. لكن فؤجئت منذ ساعة بان هناك كلام يقال عن حرابيق وهو ما أزعجني.. فمنذ 3 سنوات ونحن نتعرض إلى حرب، ونلتزم الصمت من أجل مصلحة أولادنا.. إحنا اتعلمنا نخاف على مصلحة أولادنا.. ولكن في ناس غير مهتمه بهذا الأمر، إحنا خلاص خرجناكي من حياتنا وقفلنا صفحتك ولا نتذكرك.. وعايزينك تنسينا.. حاولي تكون سعيدة.. لأن أحنا بقينا سعداء وأحنا بعيد عنك.. يارب الكلام ده يوصلك لأن غير كده هتبوظي الصفحة الجديدة بتاعتك".

أما ابنة محمد حلاوة من زوجته الأولى قد فاجئت الجميع أيضًا بعد أن تحدثت عن مشاكلها مع ياسمين عبد العزيز وكرهها لها، وكيف كانت العلاقة بينهما سيئة منذ البداية، ومشيرة إلى أن ياسمين عبد العزيز «خطافة رجالة»، سرقت محمد حلاوة من والدتها، وهو مأثار جدًلا واسعًا.



وعلى ما يبدو أن قصة ياسمين عبد العزيز ومحمد حلاوة مازالت تحمل الكثير من الحكايات والخبايا والرسائل، وذلك بسبب التناقض الشديد الذي تحمله أسرة محمد حلاوة وكرهم لياسمين عبد العزيز ومحاول فضحها دون أي تصرف منها وعلى الرغم من أنها لم تفعل لهم شيئًا ، وكذلك محاربة ريهام حجاج لها وتصنع الملائكية، وهو ما كشفه الجمهور بشكل واضح على السوشيال ميديا ولم يقعوا في شباك ريهام بأي شكل.



