انت الان تتابع خبر دنيا سمير غانم تخلع ثوب الحزن وترتدي فستان الزفاف والجمهور : يا عيب الشوم عليك !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أثارت أنباء مشاركة الفنانة المصرية دنيا سمير غانم في أحد الأفراح صدمة واستياء كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ويرى الجمهور أن مشاركة دنيا في حفل خطوبة الفنان محمد محمود عبد العزيز أمر لا مبرر له ويسيء لها كثيراً، خاصة وأن مشاركتها جاءت بعد أقل من شهر على وفاة والدتها الفنانة دلال عبد العزيز، وبعد نحو 3 أشهر على رحيل والدها الفنان سمير غانم.

وفوجئ رواد منصات التواصل برسالة تهنئة منشورة على صفحة دنيا الرسمية بإنستغرام، بعثتها إلى نجل الفنان محمود عبد العزيز، في حين لا تزال شقيقتها إيمي في حالة حزن شديد وألم.

وفي نفس اليوم نشرت إيمي رسالة مبكية لوالديها الراحلين، وقالت: انا بتعذب من بعدك يا أمي، وهو ما أكسبها تعاطف الكثيرين.