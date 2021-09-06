انت الان تتابع خبر خليجيون وقعو في غرام ياسمين صبري وعرضو عليها الزواج قبل ارتباطها بأبوهشيمة.. أحدهم طلب أن يستمتع بها شهر واحد فردت عليه بطريقة صادمة لم يتوقعها أحد! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - يعتقد مراقبون أن الفنانة المصرية ياسمين صبري، تعد أكثر فنانة شابة لاحقتها الشائعات منذ انطلاق مسيرتها الفنية وحتى اليوم.

ياسمين صبري البالغة من العمر 33 سنة، بدأت مسيرتها الفنية عام 2014 من خلال مسلسل (جبل الحلال) ثم توالت أعمالها الفنية.

استطاعت النجمة المصرية أن تخطف الأنظار في وقت مبكر، وأصبح جمالها حديث وسائل الإعلام العربية ومواقع التواصل الإجتماعي.

شائعات الزواج تطارد ياسمين صبري

في عام 2015، أعلنت النجمة ياسمين صبري أنها تزوجت عام 2012، من طبيب مصري، وفي أكتوبر 2017 أعلنت انفصالها عنه بعد 5 سنوات زواج.

لم تمضي أيام على إعلان انفصالها عن زوجها، حتى بدأت شائعات الزواج تلاحق ياسمين صبري، ووجهت العديد من وسائل الإعلام سهامها نحو النجمة الحسناء، وجاء ذلك بالتزامن مع عروض زواج فعليه أعلن فيها عددا من محبين الفنانة رغبتهم في الزواج منها.

عروض الزواج

في أغسطس 2017، نشرت الفنانة ياسمين صبري أحدث جلسة تصوير لها، عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وظهرت ياسمين في الصور بإطلالة جذابة حيث ارتدت فستان أسود اللون، ونالت الصور إعجاب العديد من متابعيها.

وتفاعل الجمهور مع الصور بالعديد من التعليقات، التي تغزلت بجمالها وأناقتها، علق أحدهم: "هي دي أحلى حاجة ف مصر". وعرض أخر عليها الزواج: "تتجوزيني أنا في منتهى الجد تتجوزيني".

أما الإعلامي شادي ألفونس فقد قام بنشر صورة تجمعه بالفنّانة ياسمين صبري أثناء تواجدهما في مهرجان الجونة بدورته الأولى ، وعلق عليها بقوله : "قلت أنزّل الصورة وأفكرها إن أنا موجود.. تحتها بشبرين تلاتة كدة، بس موجود".

الفنان الكويتي"عبدالله بهمن"، هو الآخر أعلن رغبته الزواج من ياسمين صبري، ووجه لها رسالة عبر السوشيال ميديا. وقال عبد الله بهمن في منشور على حسابه: "والله أحبها ياسمين صبري وكتبتلها في أكونتها إذا أنت مطلقة فأنا جاهز"، وأكد عبد الله بهمن أن الفنانة ياسمين صبري قامت بحظر تواصله معها بعمل "بلوك" له.

وكانت ياسمين صبري قد سبق وأن نشرت في عام 2016، مقطع فيديو عبرت خلاله عن استيائها من طلب شاب خليجى، عرض عليها الزواج منها لمدة شهر واحد مقابل المهر الذى تحدده.

وظهرت ياسمين خلال الفيديو، تتحدث بلهجة غاضبة، واصفة طلب الشاب بأنه "عيب"، وأردفت قائلةً: "إيه خلاك مفكر إنى محتاجة لفلوسك، مش ممكن أنا أقدر أشتريك، الست مهما كانت حلوة فهى مش سلعة".

شائعات الزواج

وبينما كان العام 2017 حافلا بعروض الزواج الغريبة التي حصلت عليها ياسمين صبري، فقد كان العام 2018، هو الآخر حافلا بشائعات الزواج وكانت البداية شائعة زواجها من رجل أعمال خليجي لم يتم الكشف عنه. وخرجت ياسمين صبري لترد على هذه الشائعة بشكل سريع وكتبت على حسابها غاضبة:""كفاية إشاعات بأه!! كده كتير".

وفي منتصف 2018، انطلقت شائعة تتحدث عن زواج ياسمين صبري بالمستشار تركي آل الشيخ، الذي كان يشغل في ذالك الوقت منصب رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية.

وردت صبري على شائعة زواجها من تركي آل الشيخ بمنشور على حسابها بتطبيق انستغرام، قالت فيه: " الإشاعة والكلام الأهبل اللي بيتقال اليومين دول ملوش أي أساس من الصحة، كفاية كلام فيه بقا . شكرا”

وفي مطلع العام 2019، انتشرت شائعة تتحدث عن زواج ياسمين صبري من ناشط كويتي يدعى "يعقوب بوشهري"، وذلك بعد انتشار فيديو وهما يتسوقان سويًا من أحد محلات المجوهرات العالمية.

ونفى يعقوب بوشهري تلك الإشاعة، واوضح أن كل مايربطه بالفنانة ياسمين صبري هو العمل الذي انتهى ‏بمجرد الانتهاء من تصوير إعلان لصالح إحدى ماركات المجوهرات العالمية.‏

الشائعة التي تحولت إلى حقيقة

بعد معاناتها مع الشائعات التي استمرت أكثر من ثلاث سنوات، تحولت إحدى الشائعات إلى حقيقة، وبعد أشهر من حديث وسائل الإعلام عن علاقة تربط بين ياسمين صبري ورجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، أكد الثنائي حقيقة ما تم تداوله، وأعلنا في أبريل 2020 زواجهما رسميا من خلال حفل بسيط أقتصر على حضور الأهل وغاب عنه نجوم الفن والمجتمع.

أبرز أعمالها الفنية

رغم أن مسيرتها الفنية لا تزال قصيرة مقارنة بغيرها من الفنانات، إلا أن ياسمين صبري أستطاعت أن تشق طريقها نحو النجومية والشهرة في وقت قصير، وشاركت في العديد من الأعمال الفنية، نذكر لكم أبرزها:

في السينما

شاركت النجمة ياسمين صبري في ثلاثة أفلام سينمائية فقط، كان أولهم فلم جحيم في الهند، الذي أنتج عام 2016، ولعبت فيه شخصية "دينا". وفي 2018، شاركت بفلم "ليله هنا وسرور" وجسدت فيه شخصية "هنا". كما شاركت في ذات العام بفلم "الديزل" وجسدت فيه شخصية "دنيا الصياد".

المسلسلات

للنجمة المصرية ياسمين صبري العديد من المسلسلات التي شاركت فيها، منها: " خطوات الشيطان، جبل الحلال، شطرنج، طريقي، ذهاب وعودة، الصعلوك، أرض النعام، أسرار، الأسطورة، الحصان الأسود، حكايتي، ومسلسل فرصة تانية، وهو آخر عمل فني لها، وقد عرض في الموسم الرمضاني 2020.

المصدر: اليوم التاسع