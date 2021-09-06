انت الان تتابع خبر بحركات إغراء مُتعمدة.. رهف القنون تباعد بين ساقيها وظهور منطقتها الحساسة دون أن تعلم .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - شاركت الفتاة السعوديى الهاربة في كندا رهف محمد القنون صوراً جديدة عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام.

وتعمدت رهف القنون بالصورة الكشف عن جزء من مؤخرتها .

و على امتداد الأيام القليلة الماضية تلقى الشاب الكونغولي لوفولو راندي زوج الشابة السعودية رهف القنون دعمًا كبيرًا من الجمهور العربي عبر السوشال بعد كشفه أمرًا صادمًا، وفجر لوفولو مفاجأة صادمًا كاشفًا أنها أجرى فحص الحمض النووي لابنته واكتشف انها ليست ابنته.



وقال لوفولو راندي من خلال مجموعة من المنشورات: "قابلت رهف في عام 2019 بعد اسبوع من انفصالي بعد ان اكتشفت خيانتها.. توسلت الي ان أكون إلى جانبها.. وبالرغم من أنني لم اصدقها لكنني قررت منحها فرصة.. بعد شهر اكتشفت أنها ليست مناسبة فقررت الابتعاد عنها".