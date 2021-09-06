انت الان تتابع خبر إنتكاسة ’’مفاجئة’’ للفنانة ياسمين عبد العزيز والأطباء يحاولون إنقاذ حياتها .. وزوجها يجن جنونة !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - كشفت مصادر مقربة تفاصيل جديدة عن حالة الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز الصحية التي تخضع للعلاج منذ أسابيع في أحد المستشفيات بالعاصمة السويسرية جنيف.

وأوضحت المصادر أن حالة الفنانة ياسمين عبدالعزيز الصحية تشهد استقرارا بطيئا في ظل عدم تجاوبها الكامل للعلاج، ولا زالت تجري مزيدا من الفحوصات والتحاليل الطبية في المستشفى.

ويحاول الأطباء في جنيف انقاذ النجمة ياسمين عبد العزيز من المضاعفات التي تعرضت لها نتيجة لخطأ طبي بعد عملية جراحية أجريت لها في أحد المستشفيات المصرية منتصف الشهر قبل الماضي.

وكانت الفنانة قد أجرت منذ فترة عمليتين جراحيتين لإزالة كيس تجمع دموي، إحداهما في الولايات المتحدة الأمريكية، والأخرى بإحدى الدول الغربية، ونتج عنهما مضاعفات.

وتحدث شقيق ياسمين عبد العزيز في وقت سابق عن تطورات حالتها الصحية وقال، «هي بتتعافى، بس محتاجة وقت، وهي إن شاء الله هترجع قريب، الأطباء طمنونا وهي أحسن كتير، بقول للناس تطمن، ياسمين كويسة، وإن شاء الله ترجع لشغلها وبيتها عن قريب».

ورغم أن الفنانة ياسمين عبدالعزيز لها قاعدة جماهيرية عريضة، إلا أن أسرتها تحرص على التكتم على أي تفاصيل تخص حالتها الصحية ملتزمين الصمت لحين عودتها من سويسرا بعد استكمال رحلة علاجها هناك، وهذا بناء على رغبة الفنانة.

وكانت الفنانة ياسمين عبدالعزيز قد غادرت في العاشر من أغسطس الماضي، مطار القاهرة الدولي متوجهة إلى سويسرا لاستكمال علاجها بعد التعرض لأزمة صحية أثر الخضوع لعملية جراحية سابقة.

ونقلت ياسمين عبدالعزيز إلى سويسرا بطائرة إسعاف مجهزة متجهة إلى جنيف لاستكمال العلاج في أحد المستشفيات السويسرية من تداعيات الجراحة التي خضعت لها في يوليو الماضي.