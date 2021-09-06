انت الان تتابع خبر وأخيراً.. نجل شقيقة الملك الأردني يتزوج ويخطف قلب أجمل فتاة عربية .. اتفرج (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - احتفل الأمير جعفر، نجل الأميرة زين بنت الحسين شقيقة العاهل الأردني عبدالله الثاني، بعقد قرانه من فتاة شركسية.

الأمير جعفر يحتفل بعقد قرانه



وكشفت عدد من المواقع المهتمة بأخبار العائلات المالكة حول العالم بأن الأمير جعفر عقد قرانه على الآنسة عائشة يحي عبدالرحمن قوطة التي تنتمي للجالية الشركسية في الأردن.

عقد القران تم في أجواء عائلية بحضور خال العريس العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين.

وتداولت عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لعقد القران، وظهرت فيها العروس عائشة في إطلالة بيضاء جمعت بين الأناقة والبساطة في آن واحد، حيث ارتدت سترة بدون أكمام مع حركة لطيفة من ناحية الأكتاف، وتنورة ذات كسرة أمامية ناعمة.

من هو الأمير جعفر؟



الأمير جعفر هو نجل الأميرة زين بنت الحسين من زوجها السيد مجدي الصالح.

دخل جعفر عالم الغناء باللغة الإنجليزية حيث أسس فرقة "جعفر باند" ثم انتقل للغناء باللغة العربية فأصدر عدة أغاني ومنها: "سلمى وداليا وراحت عليكي".



ما لا يعرفه الكثيرون عن جعفر، هو أنه ابن الأميرة الأردنية زين بنت الملك حسين شقيقةملك الأردن عبدالله الثاني، وشقيقة الأميرة هيا الحسين زوجة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آلـ مكتوم. إلا أنه ورغم هذه القرابة، يرفض جعفر في حديثه أن يكون له علاقة بمشواره الفني وهو يعتمد فقط على اسمه.

وحقق جعفر نجاحاً في عالم الغناء بعيدًا عن الألقاب واسم عائلته الكبير حيث اشتهر باسمه الأول فقط.