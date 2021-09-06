انت الان تتابع خبر نجمة طيور الجنة جنى مقداد ترد الصاع صاعين للمتنمّرين على شكلها.. اتفرج ماذا فعلت ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تجاهلت نجمة طيور الجنة جنى مقداد الانتقادات التي وجهت إليها مؤخرا بسبب إطلالتها في زفاف أخيها الوليد على الشابة نور غسان.

وشاركت ​جنى مقداد​، نجمة طيور الجنة متابعيها على قناتها الخاصة على يوتيوب مقطع فيديو كشفت من خلاله كواليس تحضيراتها لحفل الزفاف شقيقها الوليد مقداد، نجم طيور الجنة وزوجته نور غسان.

ظهرت جنى في الفيديو وهي في أحد المراكز التجارية وتبحث عن إكسسوارات وأغراض لإطلالتها في حفل الزفاف.

ونشرت جنى أيضاُ مقطع فيديو يجمعها بوالدها خالد مقداد وشقيقها عصومي وهي تتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا.