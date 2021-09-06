انت الان تتابع خبر في مشهد إغراء صارخ : هاندا أرتشيل بروب الإستحمام برفقة صديقتها بوضعية صادمة...اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - شاركت الممثلة التركية الشهيرة هاندا أرتشيل صورة لها مع جمهورها عبر خاصية الستوري على حسابها في موقع إنستغرام .

وظهرت هاندا أرتشيل في الصورة بروب الإستحمام وهي تتجهز لمناسبة ما وإلى جانبها صديقتها خبيرة التجميل .

واعتمدت أرتشيل في إطلالتها العفوية على تسريحة شعر ناعمة وماكياج قوي .

ونشرت وسائل إعلام محلية، الجمعة الماضية صورة للممثلة التركية هاندا أرشيل وهي في سن الثامنة عشرة عندما كانت مقدمة برامج في إحدى المجلات .

وأثارت صورة الممثلة هاندا أرشيل ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي، واتضح أن صورها أخذت عند استضافتها في برنامج مجلة عام 2012 .