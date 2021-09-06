انت الان تتابع خبر فضيحة نيللي كريم وزوجها بوضعيات حميمية داخل المسبح بدون ملابس .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام، نشر زوج الفنانة نيللي كريم، نجم الاسكواش السابق هشام عاشور، مجموعة من الصور تجمعه بزوجته الفنانة في أحدث ظهور لهما، حيث جمعتهما لقطات رومانسية من شهر العسل، وعلق هشام عاشور على الصور: "مع الشخص الذي يجعل قلبي يبتسم".





وظهرت نيللي كريم وزوجها بوضعيات جريئة في المسبح، وحمام السباحة، بدون ملابس، حيث ارتدى عاشور بوكسر، وارتدت نيللي كريم المايوه وظهرت وهي تمسك بقدمه.

وأثارت صور نيللي كريم وزوجها الكثير من الجدل بين المتابعين الذين انتقدوا ظهورهم الجريئ، وخاصة الصور التي لم يرتدوا بها ملابس، واستهجن البعض من نشر لقطاتهم الحميمية بشهر العسل علنا أمام الجميع، معتبرين انها لحظات خاصة لا تصلح للنشر، بينما دعمهم البعض الآخر، وتمنوا لهما السعادة والتوفيق.

يذكر أن نيللي كريم وهشام عاشور كانا قد احتفلا مؤخرا بعقد قرآنهما وزواجهما في شهر أغسطس الماضي والذي أقيم بإحدى القرى في الساحل الشمالي في حفل شهد حضور الأهل والأصدقاء ونجوم الفن، وتم نشر صور ومقاطع فيديو من حفل الزفاف، تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.