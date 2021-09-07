الفنانة المغربية دنيا بطمة تستعرض مؤخرتها بصورة فاضحة تعدت حدود الجراءة .. اتفرج

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/07 الساعة 12:30 صباحاً (عمار النجار )

شاركت الفنانة المغربية دنيا بطمه جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ظهرت بطمة في الصور بفستان أحمر جريء كشف عن ساقها، وأكملت اللوك بحذاء فضي اللون وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

حازت الصور على اعجاب العديد من المتابعين واشادوا بإطلالتها.