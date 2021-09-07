انت الان تتابع خبر لن تصدقو كيف أصبح شكل نجوم "طيور الجنة" بعد أن بلغو سن المراهقه.. أمينة كرم تغير شكلها تماماً بعد أن خلعت الحجاب وارتدت الملابس العارية .. وديما بشار اصبحت فاتنة الجمال.. اتفرج الفيديو والصور والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - حققت قناة طيور الجنة شهرة كبيرة منذ انطلاقها عام 2008، وبفضلها أُخرج للنور عدد من النجوم الذين ذاع صيتهم في عالم الفن.

وفي هذا الألبوم، نستعرض لكم كيف أصبح شكل نجوم طيور الجنة الآن بعد أن أصبحوا شباباً، فنجد على سبيل المثال الفنانة حلا الترك التي ودعت الطفولة تماماً وبدأت فعلياً في شق طريقها في الفن الذي استطاعت أن تحقق فيه شهرة كبيرة في عالم المراهقين.

أما ديمة بشار فقد أشعلت مواقع التواصل منذ أيام قليلة، بصورتها بالحجاب وهي تحمل طفلاً تردد أنه ابنها من زوجها رجل أعمال أردني، ولكن سرعان ما نفت الأمر، مشيرة إلى أنه ابن شقيقتها فهي تبلغ 19 عاماً فقط ولا تخطط للزواج الآن.



كما ترصد صور أمينة كرم عن تغير لافت في شكلها خاصة بعد اتخذها خطوة خلع الحجاب بعد سنوات من ارتدائه، الأمر الذي أثار حالة جدل كبيرة، دفعتها لمطالبة المنتقدين باحترام الحياة الشخصية وعدم التدخل في المسائل المتعلقة بين العبد وربه.

ومن نجوم طيور الجنة الذين بدأوا يرسموا طريق مختلف لشهرتهم، نجد الوليد مقداد الذي أصبح نجم سوشيال ميديا بمقاطع فيديو تعليمية وطريفة ينشرها على حسابه.