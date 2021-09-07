انت الان تتابع خبر أشهر الفنانات المصريات تزوجن في سن المراهقة وأصغر: إحداهن وضعت أهلها أمام الأمر الواقع وأخرى تزوجت ثري سعودي .. لن تصدق من تكون ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - اندفعت بعض النجمات وراء مشاعر المراهقة وتزوجن في عمر صغير، أبرزهن نادية الجندي التي لم يتجاوز عمرها 15 عاما وقت زواجها بالفنان عماد حمدي وهيفاء وهبي التي تزوجت ابن عمتها في عمر الثامنة عشرة، ونيللي كريم التي وضعت أهلها أمام الأمر الواقع.

غادة عبد الرازق

تزوجت غادة عبد الرازق للمرة الأولى برجل الأعمال السعودي عادل قزاز، وكان عمرها وقتها سبعة عشر عاما.

وأنجبت غادة عبد الرازق منه ابنتها الوحيدة روتانا، ولم تستمر هذه الزيجة طويلا، ولكنها كانت الأطول بين زيجاتها المتعددة، فقد استمرت لمدة 7 سنوات كاملة.

وصرحت غادة عبد الرازق في حوار سابق أنها ندمت على طلاقها من عادل القزاز لسببين، الأول أنه والد ابنتها والثاني لأنه رجل محترم، وهو الزوج الوحيد من بين أزواجها الذي قالت عنه هذا التصريح.

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي تزوجت في عمر الثامنة عشرة 18 بابن عمتها، وأنجبت منه ابنتها الوحيدة زينب فياض.

نيللي كريم

تزوجت نيللي كريم في عمر صغير دون علم أهلها، وفاجأتهم بالحضور مع زوجها وهي في سن المراهقة وكان عمرها تقريبا 16 عاما، أنجبت نيللي من زوجها ولدين ثم انفصلت عنه.

وقالت نيللي كريم إنها تزوجت دون علم والدتها، لافتة إلى أنها صدمتها صدمة كبيرة وقالت: "حطيتها قدام الأمر الواقع فلطمت على وشها".

نادية الجندي

نادية الجندي تزوجت في عمر الطفولة حيث كان عمرها في ذلك الوقت خمسة عشر عاما كان زواجها الأول بالفنان الراحل عماد حمدي، وأنجبت منه ابنها الوحيد هشام.

وكان زواج نادية الجندي وعماد حمدي محط الأنظار لسببين، الأول لأنه كان نجم الشاشة الأول والثاني لأن فارق السن بينهما كان كبيراً، وقرر عماد حمدي الزواج من نادية أثناء مشاركتها له في بطولة فيلم زوجة من الشارع، فشعر بالوحدة وأراد تكرار تجربة الزواج من جديد.

نادين الراسي

نادين الراسي تزوجت وهي صاحبة سبعة عشر عاما وأنجبت ابنها الأول، انفصلت بعد فترة قصيرة وتزوجت مرة ثانية وأنجبت طفلين.

وانتهت الزيجة الأولى في حياة نادين الراسي، بعد قصة حب عميقة بهدوء وسلام بعيداً عن الفضائح.

أصالة

تزوجت أصالة بوالد ابنتها شام وهي في سن صغيرة، ثم انفصلت عنه ليختار قلبها فيما بعد طارق العريان، الذي تزوجته بسرعة بعد انفصالها عن والد ابنتها وأنجبت منه توأم هما آدم وعلي.

لجين عمران

لجين عمران تزوجت في سن صغيرة أيضا، فلم يتجاوز عمرها وقتها ستة عشر عاما، وأنجبت ابنتها جيلان في عمر السابعة عشر ، وفضلت أن تخفيها بعيدا عن الصحافة والإعلام لفترة طويلة، وثمرة هذه الزيجة هما ابناها جيلان وسمير.

روجينا

تزوجت روجينا في عمر صغير بأشرف زكي، قصة الحب الكبيرة التي جمعتهما جعلت زواجهما يستمر حتى الآن.

وبدأت قصة حبهما أثناء دراستها في معهد التمثيل، كان وقتها أشرف زكي معيداً ويدرس لها، وأعجب بأخلاقها وطلب منها الزواج مبكراً.

تولين البكري

احتفلت تولين البكري بزفافها وهي في عمر السادسة عشرة، وأنجبت من هذه الزيجة ثلاثة أبناء، ثم تزوجت مرتين بعد هذه التجربة وانتهتا بالفشل.

صفاء سلطان

صفاء سلطان تزوجت في عمر السابعة عشرة، وأنجبت ابنتها إيملي بعد فترة قصيرة من الزواج.

وقالت صفاء إن ما أغراها بزوجها الأول أنه كان يعيش في أمريكا، فطلبت منه إكمال تعليمها، وكان هدفها الأساسي السفر إلى أمريكا وفق تعبيرها، منوهة إلى أنها كانت تحبه في المرحلة الأولى لكن اختلفت مشاعرها عندما تغيرت معاملته معها.

واعترفت صفاء سلطان أنها تعرضت للعنف في زواجها الأول، وأن ردة فعلها كانت مماثلة، لكن تراكم هذه الأمور دفعها إلى اتخاذ قرارها النهائي بالانفصال.

رابعة الزيات

تزوجت رابعة الزيات وهي ابنة ستة عشر عاما، وعاشت مع زوجها في جنوب إفريقيا وأنجبت منه طفلين؛ هما: كريم وعلي.