بكل جراءة.. إيمي سمير غانم تخلع ثوب الحداد وتظهر بلا حمالة صدر !! .. والجمهور : ما كنا متوقعين منك !

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/07 الساعة 02:00 صباحاً (عمار النجار )

أعادت صفحات مهتمة بأخبار الفن والفنانيين نشر صور للفنانة المصرية إيمي سمير غانم في أحدى الأحتفالات.

ويأتي نشر الصور بعد مرور عدة أيام من وفاة دلال عبدالعزيز حيث ظهرت إيمي سمير بالصورة مرتدية فستان مكشوف أظهر صدرها .

وبعد بحث خليج الجزيرة عن الصور تبينت أنها صور قديمة والتقطت منذ وقت طويل.