انت الان تتابع خبر شقيقة هيفاء وهبي تتجاوز المحظور وتظهر بدون ملابس داخلية وبوضعيات خادشة .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - عبر صفحتها في إنستغرام نشرت رولا يموت شقيقة هيفاء وهبي، صورا جريئة وخادشة لها ظهرت بها بدون ملابس، مرتدية فقط البكيني، وهي تستلقي على الأرض، ورفعت شعرها، ووضعت مكياج صارخ، وعلقت على الصورة: "النار هي اختبار الذهب. الشدائد من الرجال الأقوياء".

وأثارت رولا يموت الجدل بصورتها الجريئة والتي تجاوزت بها الحدود حسب وصف المتابعين، كما اتهمها البعض بالترويج للإباحية والفسق، مطالبين السلطات بأخذ الاجراءات القانونية بحقها.

ولا تكتفي رولا يموت من نشر صورها الجريئة ولا تهتم بحجم الإنتقادات التي تطالها او الهجوم الذي تتعرض له، حيث نشرت مؤخرا عدة صور ظهرت بها بوضعيات مثيرة بدون ملابس، وتبرز منها مفاتنها بشكل واضح، اذ أطلت مؤخرا عبر صورة نشرتها عبر الإنستغرام، ظهرت بها مرتدية بكيني بلون جلدها، مع مكياج قوي، وهي ترمي السهم، وعلقت على الصورة: "ولكي تكون فعالة، يجب أن اختراق الحقيقة مثل السهم"، وتعرض بالصورة الى انتقادات حادة.