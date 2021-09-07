انت الان تتابع خبر زوجة الفنان راغب علامة تقع بالمحظور وتنشر صورتها وهي بالحمام مع شخص آخر غير زوجها.. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - وضعت السيدة جيهان علامة زوجة النجم راغب علامة ابنهما الأكبر خالد في موقف محرج لا يحسد عليه، وذلك بعد أن نشرت صورتها ضمن تحدي العشر سنوات.

وظهرت زوجة راغب علامة في الصورة بداخل غرفة الحمام ، حيث كان الابن جالساً على قاعدة الحمام أثناء تدريبه على التغوط بمفرده ، حيث كتبت في تعليقها : اسمي هذا تحدي لسنوات عديدة ، لم يكن خالد قد تجاوز عامه الأول بعد ، اتذكر هذه الصورة جيداً عندما التقطها راغب لأني كنت اضحك على شئ طريف قام به خالد ، لاحظوا أنه أخفي يده الأخرى خلف ظهره ، عندما لاحظ أن والده يلتقط هذه الصورة له . . صور ثمينة .

البعض اعتبر أن تصرف مصممة المجوهرات المعروفة عفوياً ولطيفاً يعبر عن الترابط الأسري بين أفراد عائلتها وأنها كانت تهتم بتربية طفليها بنفسها دون الاستعانة بمربية خصة ، فيما قال البعض إن الصورة شخصية للغاية ومحرجة لابنها وما كان عليها نشرها على الملاً هكذا .