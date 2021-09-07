انت الان تتابع خبر نجمة عروس بيروت بوضعية حميمية وقبلات ساخنة تشعل مواقع التواصل .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - بعد إعلان ظافر العابدين عن تصوير الجزء الثالث من مسلسل عروس بيروت، تداول رواد مواقع التواصل صور جريئة ومشاهد حميمية ضمن أحداث المسلسل في اجزائه السابقة، والذي جمع بين كارمن بصيبص، وظافر العابدين، واستذكر المتابعون أحداث المسلسل، معبرين عن حماسهم لإستكمال الجزء الثالث من العمل، لكن بدون

تقليد النسخة التركية بمشاهده الجريئة والحميمية، وذلك احتراما لتقاليد المجتمع العربي.

ومن ضمن اللقطات الجريئة التي انتقدها الجمهور، قبلة ساخنة طبعتها ثرية على فم ظافر العابدين، ولقطات أخرى حميمية على السرير، تعتبر الأجرأ في الدراما العربية التي تشاهدها الأسرة، ورأى فيها البعض تجاوزا للحدود وللأعراف، بينما اعتبر البعض ان المشاهد الرومنسية هي وسية جذب للمشاهد.

عروس بيروت، مسلسل درامي رومانسي لبناني، تم إنتاجه في لبنان وتركيا، شارك بالعمل نخبة كبيرة من الفنانين، منهم: ظافر العابدين، كارمن بصيبص، تقلا شمعون، جو طراد، مرام علي، ومجموعة أخرى من الممثلين، بدأ عرض المسلسل في 1 سبتمبر 2019، وانتهى في 3 فبراير 2021، وكان قد أعلن الفنان ظافر العابدين عن وجود جزء ثالث من مسلسل "عروس بيروت"، والذي بدأ تصويره في أغسطس.