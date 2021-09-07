انت الان تتابع خبر مذيعة الجزيرة علا الفارس تثير جنون السعوديين بإطلالة فاضحة كشفت ملابسها الداخلية ! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - شاركت الإعلامية الأردنية ومذيعة قناة الجزيرة صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفديوهات إنستغرام.

وظهرت علا الفارس بالصورة بإطلالة جريئة حيث أرتدت شميز شفاف أظهر لباسها الداخلي.

ونشرت الفارس الصورة على حسابها وعلقت : مع السيدة جينين هينيس-بلاسخارت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)

