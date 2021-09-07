انت الان تتابع خبر نانسي عجرم تعلن توقفها عن الغناء بشكل مفاجئ .. هذا ما حصل معها على المسرح وصدم الجميع !! (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو غامض للنجمة اللبنانية نانسي عجرم من حفلها الأخير على المسرح الروماني، بحضور جماهيري كامل العدد من مختلف الأعمار والجنسيات.

وظهرت نانسي في المقطع مرتبكة وتحاول معالجة مسألة بين الجمهور وتوجه كلامها لمجموعة منهم وتعتذر بطرافة، دون ان يوضح الفيديو ما حصل أو سبب اقدامها على هذه الخطوة.

وحاولت الفنانة اللبنانية احتواء ما يحصل، والتي يبدو ان مشكلة حصلت بين الجمهور والحراس الشخصيين الذين يقفون كالسد المنيع لمنع محبيها من اقتحام المسرح، وقالت نانسي: "بدكن تمسحوها برقبتنا بليز معليش ما بدنا نعمل فوضة عايزين ننبسط كلنا سوا"، ومن بعدها اكملت الاجواء الحماسية.

https://www.instagram.com/p/CTWjecYoBPN/?utm_source=ig_embed&ig_rid=21396e16-7aa3-4424-b3a6-d6d9983b03f1