انت الان تتابع خبر في أقوى مشهد إغراء..نسرين طافش تستعرض جسدها والجمهور يفقد الوعي .. (صور فاضحة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت الفنانة السورية نسرين طافش عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام صورا جديدة لها من أخر جلسة تصوير قامت بها.

وظهرت نسرين طافش في الصور الأخيرة بإطلالة جذابة جدا مرتدية فستان باللون الذهبي ظهرت به بملامح طفولية جذابة.

تفاعل الكثير من محبي وجمهور الفنانة عبر خاصية التعليقات والاعجابات.

دائما ما تبهر نسرين طافش جمهورها بإطلالتها المختلفة والفريدة من نوعها ، لا سيما انها تمتاز بجمال عربي اصيل.

من جهة أخرى ، تعرضت الفنانة نسرين طافش مؤخرا لحملة انتقادات بعد اشاعات طردها من الامارات وسحب الجنسية منها ، لكنها لم تصرح بسبب سخافة الاشاعة وعدم صحتها.

يذكر ان الفنانة نسرين طافش تألقت هذا العام في السباق الرمضاني 2021 برفقة الفنان المصري حمادة هلال بمسلسل " المداح " والذي تضمنت قصته حبكة درامية مشوقة وحصدت الكثير من المشاهدات.

شهرة نسرين طافش بعد توجهها للأعمال الدرامية المصرية لا سيما انها شاركت بأكثر من فيلم سينمائي منهم برفقة الفنان المصري كريم عبدالعزيز والفنان ماجد الكدواني بعنوان " نادي الرجال السري "