انت الان تتابع خبر الفنانة نادين الراسي تظهر برفقة خطيبها بدون بنطالها والجمهور في حالة صدمة..اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت الفنانة اللبنانية نادين الراسي صورة عبر صفحتها االشخصية على تطبيق الانستجرام صورة برفقة خطيبها احتفالا بعيد ميلاده .

وظهرت نادين الراسي في الصورة بإطلالة صادمة للجمهور الى جانب خطيبها مرتدية " الهوت شورت " وكتبت قائلة " أنا إمرأة سعيدة عندما اتواجد معك"

تفاعل الكثير من جمهورها عبر خاصية التعليقات والاعجابات بسبب ظهورها بإطلالة جريئة جدا وغير محببة.

كما تعرضت لعدة انتقادات بسبب عمر خطيبها وصغر سنه الذي يتشابه مع سن ابنها.

من جهة أخرى ، تاألقت الفنانة نادين الراسي هذا العام في السباق الرمضاني 2021 برفقة الفنان اللبناني زياد برجي والفنانة السورية هبة نور بمسلسل " زوج تحت الاقامة الجبرية"

الجدير بالذكر أ الفنانة اللبنانية نادين الراسي ، هي ممثلة من مواليد عام 1979 بدأت مسيرتها الفنية مطلع عام 1999.

عرفت بدورها في مسلسل عصر الحريم، ومسلسل جريمة شغف الذي عرض على شاشتي روتانا مصرية، وال بي سي الفضائية اللبنانية. فازت بالجائزة اللبنانية الموركس دور ثلاث مرات، وحصلت نادين عليها عام 2007 عن دورها في مسلسل غنوجة بيَّا وعام 2008 عن دورها في مسلسل إبني، وعام 2010 عن مجمل أعمالها لعام 2009.