انت الان تتابع خبر رقص ساخن بملابس قصيرة.. رانيا يوسف تتجاوز كل الخطوط الحمراء بظهورها الجديد والفاضح.. (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - وصلة رقص جديدة أدتها الفنانة رانيا يوسف، مع الراقصة جوهرة، في إحدى الفاعليات التي حضرتها رانيا يوسف بالساحل الشمالي، حيث كانت مرتدية فستان من اللون الأبيض، مكتوب عليه باللغة الإنجليزية، قصير «بينسل»، وله حمالات عريضة، وفردت رانيا يوسف شعرها، وتبادلت الرقص مع جوهرة، والتقطت إحدى المدعوات فيديو لهما، ونشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليتصدر قوائم «التريند»، في وقت قصير، علما بأنها لم تكن المرة الأولى التي تتصدر فيها رانيا يوسف، التريندات بسبب رقصها على نغمات الأغاني.

رقص رانيا يوسف

ظهرت رانيا يوسف، في مقطع الفيديو المنتشر، ترقص على نغمات «بنت الجيران»، في الساحل الشمالي، مع جوهرة، إذ شاركت الراقصة هذا المقطع القصير عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

رقص وانتقادات

في عام 2019، تعرضت الفنانة رانيا يوسف، لانتقادات حادة لنشرها فيديو رقص لها، بعد عزاء الكاتب الكبير وحيد حامد، في إحدى سهرات سحور، جمعتها بالفنانة إلهام شاهين، وأظهر المقطع الفنانتين أثناء وصلة رقص، على أنغام أغنية المطرب اللبناني راغب علامة «اللي باعنا خسر دلعنا».





وقدمت رانيا يوسف، أيضا، وصلة رقص خلال استضافتها في برنامج «الليلة دي»، حيث كانت مرتدية فستان من اللون الأسود ضيق قصير، وله سيور ذهبية عند منطقة الصدر.





رقص رانيا يوسف لتشجيع الأهلي

ورقصت رانيا يوسف، من قبل أيضا تشجيعًا للأهلي في نهائي أبطال إفريقيا، حيث نشرت مقطع فيديو لها وهي ترقص بعلم وتيشيرت النادي الأهلي على أنغام أغنية الأهلي للفنان سعد الصغير.

وكتبت رانيا يوسف في تعليقها على الفيديو: «التالتة شمال بتهز جبال، وبأعلي صوت دائما بنشجع الأبطال.. الأهلي بطل إفريقيا بإذن الله شجعوا الأحمر»، وجاء ذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».