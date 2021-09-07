انت الان تتابع خبر لطفية باب الحارة تتجاوز المحظور بملابس مخلة وبوضعيات خادشة .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - عبر حسابها في إنستغرام نشرت الفنانة السورية ليليا الأطرش صور جريئة لها صدمت المتابعين، حيث ظهرت بشورت جينز قصير جدا، وحمالة صدر بيضاء وارتدت فوقها جاكيت ملون، وحذاء أبيض، ووضعت مكياج صارخ، وسدلت شعرها، وعلقت: "فيه ناس توصل متأخرة لحياتك بس تسبق ناس صارلها دهر".

ولاقت صورة ليليا الأطرش ضجة واسعة من قبل المتابعين الذين انتقدوا اطلالتها الجريئة والمبالغ فيها، متهمينها بإستعراض جسدها واستفزاز المتابعين، بينما تغزل البعض بجمالها وإثارتها، مؤكدين على حريتها بارتداء اللباس الذي تريده.

وكانت قد أثارت ليليا الأطرش في وقت سابق الكثير من الجدل، بعدما صورت بث مباشر لحفل الفنان اللبناني وائل كفوري في دبي، لتنقل أجواء الحفل، لكنها تحدثت بشكل غير متوازن وبدأت في شتم بعض متابعيها بالكلمات النابية والفاحشة، وكأنها في حالة سكر، ما أثارت غضب المتابعين الذين أمطروها بالتعليقات الهجومية، كما استفزت الإعلاميين أيضا، فكتب الإعلامي السوري أحمد الدارة: "لا أعرف ما أعنيه بصراحة شاهدت حية للفنانة ليليا الأطرش من حفل وائل كفوري مؤخرًا ، مخجل جدًا".

كما أثارت ليليا الأطرش والتي أشتهرت بدور لطفية في مسلسل باب الحارة، الجدل بصور نشرتها، وكشفت تغيرات كبيرة في مظهرها بسبب الجراحة التجميلية ، ما دفع المتابعين إلى اتهامها بمحاولة تقليد الفنانة اللبنانية نادين نجيم ، مشيرة إلى أنها أصبحت تشبهها كثيرًا، كما علق زميلها الفنان السوري طلال مارديني على صورتها: "من هي؟ لا تقل لي من أنت" ، وأجابت ليليا الأطرش ساخرة: "لا ، لست أنا".