انت الان تتابع خبر عادل إمام يفجر مفاجأة بكل صراحة عن حجاب سهير رمزي وبعض الفنانات.. لن تصدق ماذا قال؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - كثيرة هي القضايا المثارة في مصر عن الحجاب والمحجبات خصوصا في الوسط الفني الذي يشهد مؤخرا موجة من الاعتزالات الجديدة لفنانات قررن ارتداء الحجاب والابتعاد عن التمثيل وما لاحق ذلك من جدل واسع على منصات التواصل الاجتماعي وغيرها من وسائل الاعلام.

ومن بين هذه القضايا الضجة التي حدثت عن رأي الزعيم عادل إمام في إعلان الفنانة سهير رمزي ارتداءها للحجاب إلى جانب كثير من الفنانات التي فضلن سلوك هذا الاتجاه بشكل مفاجئ.

وبحسب متابعة "أحداث نت"، تحدث الزعيم عادل عن هذا الجانب وقال في لقاء سابق له على قناة دريم المحلية: "انا مش ضد الحجاب كل واحد حر، محدش يقدر يقولي ليه مالبس حجاب كل واحد حر".

وعن رده على على ما قالته الفنانة سهير رمزي أنها سترفض العمل مع عادل إمام بعد تحجببها لأن الأدوار النسائية في أفلامه لا تتناسب معها كإنسانة محجبة، قال الزعيم: "أنا قريت ده وبعدين قريت بعد كده رفض إنها ماقلتش كده.. لما واحده كانت في أحد نوادي الروتز سألوها تشتغلي معا عادل إمام فقالت أعتقد إن عادل إمام يرفض أن يشتغل معايا عشان الحجاب وبعدين قالت لا ماحصلشي وانا ماقلت كده".

وعن رده على على ما قالته الفنانة سهير رمزي أنها سترفض العمل مع عادل إمام بعد تحجببها لأن الأدوار النسائية في أفلامه لا تتناسب معها كإنسانة محجبة، قال الزعيم: "أنا قريت ده وبعدين قريت بعد كده رفض إنها ماقلتش كده.. لما واحده كانت في أحد نوادي الروتز سألوها تشتغلي معا عادل إمام فقالت أعتقد إن عادل إمام يرفض أن يشتغل معايا عشان الحجاب وبعدين قالت لا ماحصلشي وانا ماقلت كده".

واتفق الزعيم مع حديث المذيع وسؤاله بأن "الي تحجبو في البداية كان وراهم إجندات سياسية أو إجندات دينية، حيث قال: "مية بالمية الدين مختلط بالسياسة في كل العصور والعباسيين والفاطميين وكلهم قامو على فكرة الدين".