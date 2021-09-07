انت الان تتابع خبر السعودية رهف القنون تتجاوز الخطوط الحمراء وتستعرض هذا الجزء الحساس من جسدها بصورة جريئة.. غيرت صورتها الشخصية على انستغرام بأخرى خادشة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/07 الساعة 08:49 مساءً خليج الجزيرة | (سالي محمد)

قامت الناشطة السعودية رهف القنون باستعراض جسدها بطريقة جريئة، أثارت غضباً جديداً ضدها، وجعلت متابعيها يصدقون كل ما يقوله والد طفلتها عنها.

رهف القنون نشرة صورة عبر خاصية الستوري في حسابها على (انستجرام)، ظهرت خلالها تستعرض مؤخرتها بشكل واضح حيث ارتدت بنطالاً بلون لحمها، وتيشرت أسود، وتصورت من الخلف.

وعمدت رهف إلى تغيير صورتها الشخصية عبر (انستجرام)، ووضعت صورة لها وهي بالبكيني الأسود.

والأسبوع الماضي، ظهرت رهف القنون بفيديو نشرته عبر حسابها على (سناب شات)، وهي في سهرة مع أصدقائها في ملهى ليلي، وترقص على أنغام الموسيقى الصاخبة، قبل أن يقوم صديقها بإعطائها كوباً من الخمر، لتتناوله فوراً دون تردد.

هذا الأمر ما فجر موجة غضب ضدها من المتابعين الذين أكدوا أن تصرفاتها، إثبات عملي لما اتهمها به لوفولو راندي، من كونها تُهمل ابنتها وتتركها في رعايته لتقضي وقتها في الملاهي الليلية.