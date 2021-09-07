انت الان تتابع خبر سر المفاجأة التي كشفها أحمد العوضي عن مولوده الأول من ياسمين عبد العزيز .. وماذا سماه ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/07 الساعة 10:08 مساءً خليج الجزيرة | (سالي محمد)

تحدث الفنان ​أحمد العوضي​ عن علاقة الحب التي جمعته بزميلته الفنانة ​ياسمين عبد العزيز​، والتي توجت بزواجهما في مايو 2020.

وقال العوضي خلال لقاء سابق ضمن برنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي المصري وائل الإبراشي أن هذه العلاقة بدأت عندما عملا سويا، ولكن قبلها كان يحبها كفنانة، وكان يعتبرها النجمة الوحيدة في مصر، وذلك نظرا لأنها هي الوحيدة التي تقوم ببطولات منفردة في السينما، وتحقق إيرادات بها.

أما عن حياتهما الزوجية، وإنجابهما الأطفال، فقال العوضي خلال لقاء له ضمن برنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي المصري وائل الإبراشي، إنه إتفق مع عبد العزيز على أنه إذا أنجبا طفلا سيسميانه موسي، وذلك على إسم الطفل الذي قابله العوضي في سوريا أثناء تصوير مسلسل "الإختيار"، والذي قام بنشر عدد من الصور له عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

والتحق الفنان أحمد العوضي قبل أيام بزوجته ياسمين عبد العزيز إلى مدينة جنيف في سويسرا، لمتابعة رحلة علاجها في أحد المستشفيات هناك.

وتمكن العوضي أخيراً من الحصول على تأشيرة السفر، ليلحق بزوجته التي سافرت قبل أسابيع إلى سويسرا، لاستكمال علاجها في أحد مستشفيات جنيف، ولم يتحدد بعد موعد عودتها الى القاهرة.

من جانب آخر، كشفت الإعلامية المصرية، لميس الحديدي، حقيقة أنباء انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة، بشأن طلاق الفنانة ياسمين عبد العزيز من زوجها الفنان أحمد العوضي.

وأعربت لميس الحديدي عن استيائها من نشر تلك الشائعات، وطلبت من مروجيها التوقف عن "حاجات دمها مش خفيف"، بحسب تعبيرها.





وأضافت مستنكرة أنه بدلا من متابعة الحالة الصحية لياسمين عبد العزيز، التي هي "حالتها صعبة"، يروجون إلى طلاقها.

وطالبت لميس الحديدي من مروجي شائعات طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي بدعمهما ومساندتهما في أزمة مرضها.

وعن آخر تطوارت الحالة الصحية لياسمين عبد العزيز، كشفت لميس الحديدي أنها "أجرت عملية جراحية، وهي في تحسن بطيء".

وتابعت أن "الحديث عن حالتها الحرجة غير دقيق، ولكن هي في تحسن بطيء".

وأكدت لميس الحديدي أنها على تواصل مع أحمد العوضي، وهو موجود حاليا برفقة زوجته في سويسرا، حيث تتلقى العلاج.

وسافرت ياسمين عبد العزيز، منذ أسابيع، لأحد المستشفيات بمدينة جنيف السويسرية؛ لاستكمال رحلتها العلاجية.