من هو الرجل الذي ارتبطت به الأميرة السعودية"سارة بنت مشهور"قبل زواجها من ولي العهد"محمد بن سلمان" ؟ لن تصدق من يكون ! (التفاصيل)

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الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/07 الساعة 11:15 مساءً خليج الجزيرة | (سالي محمد)

أعادت مواقع التواصل الإجتماعي الحديث عن زوجة ولي العهد السعودي، الأميرة سارة بنت مشهور بن عبد العزيز، بعد حضورها ورعايتها فعاليات "ليالي المشراق" الثقافية التي أقيمت قبل عامين، في مركز الملك عبد العزيز التاريخي بالرياض.



ولم تظهر الأميرة سارة كالعادة في أية صور أو فيديوهات، وهو قرار سبق وأعاده الأمير محمد بن سلمان، خلال زيارته فرنسا، لزوجته.

وكانت مشاركة الأميرة سارة بنت مشهور بن عبد العزيز زوجة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في فعالية ليالي الشرق قد أثارت اهتمام مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام العربية والدولية على حد سواء.

سارة بنت مشهور بن عبد العزيز آل سعود، وهي من الأميرات من الأسرة الحاكمة في المملكة العربية السعودية، وهي زوجة محمد بن سلمان، وابنة عمه، وتزوج منها في السادس من إبريل من العام 2008م، وقد أنجب منها خمسة من الأبناء، وهم ثلاثة أولاد وبنتين، ووالدها الأمير مشهور بن عبد العزيز.

وقد أكملت الأميرة تعليمها داخل مدارس المملكة العربية السعودية وقد تخرجت من إحدى جامعاتها، ولهذه الأميرة أختين من أبيها، وهي زوجة محمد بن سلمان الوحيدة ولا تحب الشهرة، وتشارك في الفعاليات الرسمية التي تقام في المملكة العربية السعودية، وأهمها فاعلية ليالي المشراق.

لماذا لا تظهر الأميرة سارة بنت مشهور بن عبد العزيز آل سعود في وسائل الأعلام؟



صرح ولي العهد للمملكة العربية السعودية محمد بن سلمان في لقاء صحفي له في مدينة فرنسا في العام 2018م، عند سؤال الصحفيين له بشأن ظهور الأميرة سارة بنت مشهور في وسائل الإعلام المختلفة، حيث صرح في ذلك اللقاء أنه هذا أمر يعود لها، ولها كامل الحرية، حيث قال:

” لدي زوجة وأربعة أبناء، وهم حريصون جدا على أن حياتهم الطبيعية والبسيطة لا تتأثر بموقعي ومنصبي اليوم. وأنا أريد أن أحافظ على أن أبنائي يعيشون في حياة طبيعية بعيدة عن الأضواء.. زوجتي تريد أيضا هذا”.

من هو الرجل الذي ارتبطت به الأميرة "سارة بنت مشهور بن عبد العزيز " قبل زواجها من ولي العهد محمد بن سلمان ؟!



زوجة محمد بن سلمان هي سارة مشهور، وهي قبل ذلك كانت قد ارتبطت بابن عم من العائلة الملكية، ولم يدوم هذا الزواج الطويل وانفصلت عنه، وكانت في بداية العشرينات، وبعدها انطلقت إلى العمل الإنساني والخيري.

قد كان والدها معروف بالعمل الخيري، وقد قامت بعد ذلك بإدارة منظمة خيرية خاصة بها، وكانت ترافق والدها في العديد من الرحلات التي تذهب بها إلى مخيمات اللاجئين لأن والدها كان سفير لليونيسيف، وقد قامت في عام 2007 بمغادرة المملكة العربية السعودية وذهبت للمملكة المتحدة، وكانت فترة راحة لإعادة ترتيب أولوياتها وتلاقت أفكارها مع محمد بن سلمان في مكافحة الفساد والنهوض بالبلاد.

إن الحديث عن من هي سارة زوجة محمد بن سلمان، والتي تعتبر من الشخصيات المهمة والبارزة في المملكة العربية السعودية ومن أهم الشخصيات الملكية لا ينتهي، فهي شخصية مميزة برغم عدم ظهورها الإعلامي.