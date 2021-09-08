انت الان تتابع خبر فاتحة الحوض.. نسرين طافش تثير غريزة جمهورها بصورة صارخة وغير متوقعة .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/08 الساعة 12:31 صباحاً خليج الجزيرة | (سالي محمد)

كما اعتادت عليه دائما ما تحرص النجمة والفنانة السورية نسرين طافش على مشاركة جمهورها عبر السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي، بكل شئ يخصها وحياتها الاجتماعية وأخر الإطلالات التي تخضع لها عبر حساباتها الرسمية على السوشيال ميديا.

وقامت الفنانة والنجمة السورية نسرين طافش بمشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، بمجموعة صور جديدة وهي تقوم بممارسة بعض الرياضة أثناء قضاء إجازتها الصيفية في أحد جزر المالديف.

حيث ظهرت الفنانة والنجمة السورية نسرين طافش، في الصور وهي تمارس رياضة اليوجا في جزر المالديف، وعلقت على الصور قائلة: “ركز في نفسك الآن: في صحة جسدك صفاء قلبك سلام روحك و نور فكرك”.

الجدير بالذكر أن أخر ظهور للفنانة والنجمة السورية نسرين طافش، كان مشاركتها في الموسم الرمضاني السابق مع النجم حمادة هلال في مسلسل المداح.