انت الان تتابع خبر طليقة أحمد أبو هشيمة تنشر صورها الجريئة وتغيظ ياسمين صبري بالتايجر.. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/08 الساعة 01:00 صباحاً خليج الجزيرة | (سالي محمد)

نشرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، صورا جديدة على حسابها في الانستغرام، اثارت من خلالها موجة جدل واسع بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي.



وظهرت هيفاء وهبي في الصور وهي ترتدي فستان زهري، ومعطف التايجر ، وبدت كأنها فتاة بسن العشرين رغم أن عمرها تجاوز الخمسين عام.

وأشار متابعين في تعليقاتهم على الصور، أن هيفاء وهبي حرصت بالفترة الأخيرة على الظهور المستمر في مواقع التواصل الإجتماعي، ومشاركة حياتها اليومية مع جمهورها بشكل مستمر، وقد يكون الأمر محاولة منها لتقليد الفنانة المصرية ياسمين صبري، وتوجيه رسائل لزوجها السابق أحمد أبو هشيمة مفادها أنها تعيش حياتها بسعادة مثله تماما ولم تتأثر بانفصالها عنه، أو بزواجه من ياسمين صبري.



وكانت هيفاء وهبي قد ظهرت مؤخرا بإطلالة جريئة في حفليها الذين أحيتهما الأسبوع الماضي بالساحل الشمالي في مصر، حيث أرتدت "الهوت شورت".



وفي تعليقه على ذلك الظهور، قال المطرب هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية في مصر، إنّ النقابة ستناقش التجاوزات التي أكّد حدوثها مؤخراً بحفلات الساحل الشمالي، وذلك بعد طلب تعليقه على ظهور الفنّانة اللبنانية هيفاء وهبي مرتديةً "الهوت شورت" في حفلٍ أحيته بمدينة العلمين الجديدة.



وأجّل شاكر الرد على تلك "التجاوزات"، لما بعد مناقشتها في اجتماع لمجلس النقابة، بحسب ما صرّح في مداخلةٍ لجريدة "الوطن" المصرية.