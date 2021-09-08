انت الان تتابع خبر لن تصدق كم هي ثروة دلال عبدالعزيز مقارنة بثروة زوجها سمير غانم والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/08 الساعة 02:00 صباحاً خليج الجزيرة | (سالي محمد)

كثيرا ما تثير ثروات نجوم الفن والمشاهير فضول واهتمامات القراء، ويزيد هذا الفضول مع إعلان رحيل أي نجم عن حياتنا.

وهنا بدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالتساؤل عن حجم ثروة الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز وثروة زوجها الراحل سمير غانم، ومقدار الميراث الذي تحصلت عليه ابنتاهما دنيا وإيمي.



موقع Net Worth Post المتخصص في رصد ثروات المشاهير والأغنياء حول العالم كشف عن حجم ثروة الفنانة دلال عبد العزيز التي رحلت عن عالمنا بعد 80 يوما من رحيل زوجها الفنان الكبير سمير غانم.

وذكر الموقع وفقا أن ثروة الفنانة دلال عبدالعزيز بلغت ما يقارب 10 مليون دولار أي ما يقارب 157 مليون جنيه مصري.

الموقع ذاته كان كشف أن ثروة الفنان الراحل سمير غانم بلغت 100 مليون دولار ما يعادل نحو مليار ونص مليار جنيه بحسب سعر الصرف السائد حالياً.

ما يعني أن فارق الثروة بين الزوجين هي 90 مليون دولار، ما يعادل مليار و 400 مليون جنيه مصري.