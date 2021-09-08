انت الان تتابع خبر بسمة بوسيل زوجة تامر حسني تفاجئ الجميع في آخر إطلالة لها بالصور.. غير متوقع!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/08 الساعة 04:00 صباحاً خليج الجزيرة | (سالي محمد)

نشرت الفنانة المغربية ​بسمة بوسيل​ صورة جديدة لها على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيها بإطلالة كلاسيكية برفقة زوجها الفنان المصري تامر حسني.



ولفتت بسمة الأنظار بفستان طويل باللون الأبيض، الا ان اللافت في الصورة هو نحافتها التي بدت بشكل كبير، الأمر الذي اثار جدلا كبيرا بين الجمهور الذي عبر عن خوفه عليها، ظنا منه انها من الممكن ان تكون قد تعاني من مشكلة صحية.

وقد حققت هذه الصورة ضجة عمواقع التواصل الاجتماعي، كما انها نالت اعجاب العديد من المتابعين.

ولاحظ الكثير من المتابعين نحافة بسمة بوسيل المفرطة بالفستان الأبيض، واستغربوا الأمر، وفيما تساءل البعض عن طريقتها في الحفاظ على رشاقتها، أبدى البعض الآخر خوفهم عليها، متسائلين ما إذا كانت تعاني مشكلة صحية… علماً أن بسمة تحرص دائماً على اتباع حمية غذائية صحية، وتمارس الرياضة بانتظام.