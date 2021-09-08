انت الان تتابع خبر دنيا بطمة في موقف محرج وغير متوقع بسبب الصور الكارثية التي تسربت لها والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/08 الساعة 04:30 صباحاً خليج الجزيرة | (سالي محمد)

نشرت ​دنيا بطمة​ صور جديدة الها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي.



وتعرضت دنيا لانتقادات واتهمت باستخدام الفوتوشوب لتغيير شكل وجهها خصوصا انها فضحت نفسها فقد سبق ونشرت فيديو لها من دون فيلتر فظهر الفرق بين الصور المعدلة والفيديو الذي كشف شكلها على الحقيقة من دون اي تعديلات.



واعتبر كثر ان تعديل صور الفنانات بشكل كبير يؤثر سلبا على الشابات اللواتي يتابعن هذه النجمات لانهن يظنن ان الأخيرات ليس لديهن عيوب وشوائب بينما في الحقيقة تعدل الفنانات والممثلات صورهن.