انت الان تتابع خبر مفاجأة غير متوقعة : لن تصدق صلة القرابة التي تجمع الأمير محمد بن سلمان وزوجته سارة بنت مشهور .. وهل تزوج قبلها ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/08 الساعة 06:30 صباحاً خليج الجزيرة | (سالي محمد)

ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان، الابن السادس لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والذي ولد في 31 أغسطس للعام 1985 م، والدة الامير محمد بن سلمان هي الأميرة فهدة بنت فلاح بن سلطان العجمي.

من هي زوجة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ؟

سارة بنت مشهور بن عبد العزيز آل سعود، وهي من الأميرات من الأسرة الحاكمة في المملكة العربية السعودية، وهي زوجة محمد بن سلمان، وتزوج منها في السادس من إبريل من العام 2008م، وقد أنجب منها خمسة من الأبناء، وهم ثلاثة أولاد وبنتين، ووالدها الأمير مشهور بن عبد العزيز.

لا يوجد اسباب معين لزواج ، ولكن هي تعد ابنة عم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وقد تم الزواج بينهما في العام 2008م، والأميرة سارة بنت مشهور من مواليد مدينة الرياض في العام 1973م في بيت العائلة المالكة، وكانت جميلة ومميزة ببشرتها اللافتة والمظهر الجميل، وقد تعلمت منذ الصغر على يد معلمة انجليزية، ثم التحقت بجامعة الملك سعود في الرياض.

هل يعد هذا زواج ولي العهد الأمير محمد بن سلمان من سارة بنت مشهور بن عبد العزيز الاول للامير او سبق له وان تزوج؟

نعم، وصرح انها هي الزواجه الأولى والاخيرة له ولديه منها خمس أبناء وهم:(سلمان، ومشهور، فهدة، نورة، عبد العزيز).