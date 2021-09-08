انت الان تتابع خبر نجمة عربية شهيرة وباذخة الجمال تتمنى الارتباط بزوج سرين عبد النور.. لن تصدق من هي والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/08 الساعة 05:30 صباحاً خليج الجزيرة | (سالي محمد)

على إثر الضجة التي حدثت مؤخراً والتي طالت الفنانة ​سيرين عبد النور​ بنشر صورة لجرح في قدمها، وإهتمام زوجها بها، إستغلت الفنانة البجرينية ​شيلاء سبت​ هذا الموضوع وصرحت أنها تبحث عن هذا النوع من الرجال ليكون شريك حياتها، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي.



وكتبت سبت قائلة، على صورة نشرتها لقدم سيرين عبد النور :" هذا الاهتمام الذي احتاجه هذه الفترة.. مالت على حظي زين يدرون اني مازلت على قيد الحياة" ما فسر المتابعين على انها تتمنى الزواج من رجل مثل فريد رحمة زوج سيرين.

يشار إلى أن شيلاء كانت قد نشرت مؤخراً فيديو طريف إستعرضت فيه تعليقات متابعيها الذين تقدموا لها بعروض زواج متنوعة.