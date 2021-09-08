انت الان تتابع خبر ابنة الفنانة الإماراتية أحلام في اول ظهور لها بعد ان كبرت وأصبحت شابة بسن الزواج ..لن يتخيل أحد ان هذا الجمال موجود على الأرض .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/08 الساعة 07:30 صباحاً خليج الجزيرة | (سالي محمد)

الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، مغنية إماراتية. أَطلق عليها جمهورها بـ «الملكة»، لقبها المغني السعودي محمد عبده بلقب «فنانة الخليج»، تُعتبر أحد المغنيات الأعلى أجراً بإحياء الحفلات والمهرجانات في الوطن العربي، وهي أول فنانة خليجية غنت في تونس وذلك في مهرجان قرطاج الدولي كما شاركت بالغناء في فلسطين لمرّتين في مهرجانات رام الله وبير زيت.



تداول مواقع التواصل الإجتماعي صور لإبنة الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، "لولوة" من زوجها بطل الرالي القطري مبارك الهاجري.

ظهرت لولوة إبنة الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، باطلالة الفتاة الاماراتية، وخطفت أنظار الجمهور، مؤكدين أن ملامحها تغيرت بشكل كبير بعدما كبرت، وأنها بدت أكثر جمالاً وإثارة .

قام جمهور ومحبي الفنانة أحلام، بتفاعل الكبير والتعليق على الصور التي جمعتها احداها بابنتها "لولوة" بشكل واسع، بعبارات وكلمات اشادة وتغزل، بل إن البعض تحرش بالشابة الجميلة عبر تعليقات خادشة للحياء.

المتابعون، لاحظوا الشبه بين الأم وابنتها، وقال عدد منهم أن الشبه بينهما كبير، فيما أكد قسم ثان، أن الفتاة تشبه والدها القطري مبارك الهاجري، وأنها نسخة طبق الأصل منه، وأشار طرف ثالث من المتابعين إلى أن لولوة تشبه الفنانة السعودية أسيل عمران.

يذكر ان الفنانة الاماراتية كانت تحرص في الفترة الماضية، على إبقاء ابنتها بعيدة عن مواقع السوشيال ميديا والإعلام، الا انها قامت مؤخراً بانشاء صفحة لابنتها لولوة ودعمتها عبر صفحتها على موقع انستغرام.