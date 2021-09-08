انت الان تتابع خبر لن تصدق من هو الفنان التي خلعت الأسود لأجله دنيا سمير غانم وأخرجها من حدادها على والدتها والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/08 الساعة 07:00 صباحاً خليج الجزيرة | (سالي محمد)

الفنانة المصرية دنيا سمير غانم، بعد ما خيم الحزن عليهم بعد رحيل الفنانين سمير غانم ودلال عبد العزيز، تخرج من حزنها من أجل صديقها وزميلها الفنان والمنتج محمد محمود عبدالعزيز نجل الفنان الراحل محمود عبدالعزيز.



وجاء أول تعليق من دنيا سمير غانم بعد وفاة والديها على الفيديو الرومانسي الذي نشره المنتج محمد محمود عبدالعزيز عبر حسابه الخاص بموقع وتطبيق إنستقرام والذي يوثق لحظة قيامه بطلب يد حبيبته للزواج بطريقة رومانسية وعلى طريقة "الخواجات" بحسب تعليقه.

تركت دنيا سمير غانم تعليقا قالت فيه: "يا حبايبي ربنا يسعدكم يا رب زيزو أخويا ربنا يفرح قلبك".

ويعتبر هذا التعليق الأول للفنانة المصرية لأحد زملائها خلال حالة الحزن التي تعيشها هي وشقيقتها إيمي بسبب وفاة والديهما دلال عبد العزيز وسمير غانم، وساند عدد من رواد السوشال ميديا الفنانة المصرية من خلال الردود على تعليقها، وطالبها البعض بالخروج من حالة الحزن والحداد التي تعيشها.

وتعيش إيمي ودنيا سمير غانم حزناً كبيراً منذ رحيل والدتهما الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، وهو الحزن الذي لم يبدأ برحيل دلال فقط بل بدأ منذ الـ20 من مايو الماضي برحيل سمير غانم، ليعيشا فصلاً طويلاً من الحزن.