انت الان تتابع خبر مفاجأة غير متوقعة.. الكشف عن الديانة الحقيقية للفنانة إيمي سمير غانم والذي أخفتها عن الكل وحتى عن والديها وشقيقتها !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/08 الساعة 08:00 صباحاً خليج الجزيرة | (سالي محمد)

عائلة ايمي سمير غانم الفنية كانت سبب اكتشاف موهبتها في التمثيل فوالد ايمي هو الفنان الراحل سمير غانم وأم ايمي هي النجمة الراحلة دلال عبد العزيز، وقد كانا العجلة التي دفعت موهبة ايمي وشقيقتها دنيا سمير غانم فنانتان معروفتان في مصر والوطن العربي، تزوجت ايمي في الرابع من شهر 11 عام الفين وستة عشر وكان زوج ايمي سمير هو حسن رداد النجم والممثل المشهور منذ زواجهما وشائعات حمل ايمي تلاحق النجمين ولكن لم يؤكدا أي خبر.

من هي ايمي سمير غانم السيرة الذاتية

ولدت ايمي سمير غانم في الواحد والثلاثين من شهر 3 عام الف وتسعمئة وسبعة وثمانون يبلغ عمر ايمي اربعة وثلاثون سنة، ترعرعت ايمي سمير في القاهرة جدير بالذكر ان اسم ايمي غانم الحقيقي هو أمل سمير يوسف غانم وجنسية ايمي سمير مصرية، ممثلة بارعة الشهرة بدأ نشاطها الفني عام الفين وخمسة.

ديانة ايمي سمير غانم

رغم ان ايمي سمير غانم تقدم اعمالها وتمارس حياتها اليومية مكشوفة الرأس وبملابس ليست طويلة ظن البعض انها مسيحية لكن حقيقة ديانة ايمي سمير غانم انها مسلمة تصوم رمضان وتعبد لها وقد أدت مناسك العمرة سابقاً.