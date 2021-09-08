انت الان تتابع خبر زوجة الأمير محمد بن سلمان تطل بجمالها التي تفوق بها أميرات الخليج بإطلالتها الفارهة و حُسنها الخارج عن المألوف والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/08 الساعة 08:30 صباحاً خليج الجزيرة | (سالي محمد)

أعادت مواقع التواصل الإجتماعي الحديث عن زوجة ولي العهد السعودي، الأميرة سارة بنت مشهور بن عبد العزيز، بعد حضورها ورعايتها فعاليات "ليالي المشراق" الثقافية التي أقيمت قبل عامين، في مركز الملك عبد العزيز التاريخي بالرياض.

ولم تظهر الأميرة سارة كالعادة في أية صور أو فيديوهات، وهو قرار سبق وأعاده الأمير محمد بن سلمان، خلال زيارته فرنسا، لزوجته.

وكانت مشاركة الأميرة سارة بنت مشهور بن عبد العزيز زوجة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في فعالية ليالي الشرق قد أثارت اهتمام مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام العربية والدولية على حد سواء.

وإلى جانب عدد من الأميرات، شاركت الأميرة سارة، وهي أيضا ابنة عم ولي العهد، في افتتاح اليوم الأول من الطبعة الثانية لفعالية "ليالي المشراق" التي يحتضنها مركز الملك عبد العزيز التاريخي بالرياض، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

لكن صور أو فيديوهات مشاركة الأميرة سارة في هذه الفعالية لم تظهر كالعادة كما هو الحال خلال أي حدث ثقافي سبق وشاركت فيه بالمملكة المحافظة، حيث يمنع تصويرها. حتى إن الأميرة بنت مشهور لم تظهر في صور زفافها من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في 2008، والتي نشرت خلال السنوات السابقة على مواقع التواصل الاجتماعي.

لكن بعض المغردين استغربوا طريقة تناقل خبر ظهور الأميرة سارة بنت مشهور في الفعالية الثقافية، مشيرين إلى أنه ليس أول ظهور لها، ولافتين لحضورها فعاليات أخرى نظم آخرها في جامعة الملك سعود.

حيث كتب حساب "وحدة." على تويتر "المغردون يتناقلون رعاية الأميرة سارة بن مشهور لحفل ويذكرون أنه ولأول مرة ظهور.. للعلم سبق ورعت محافل أعتقد آخرها في جامعة الملك سعود..".

وفي تغريدة أخرى، كتبت ريم النويصر "الكل يبي (يريد) يروح عشان يشوف زوجة محمد بن سلمان أول ظهور لها.. البنات كلهم ب يروحون".