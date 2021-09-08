انت الان تتابع خبر اتفرج بالصور .. بنات نانسي عجرم يأسرن القلوب بجمالهن الذي لا مثيل له والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/08 الساعة 09:30 صباحاً خليج الجزيرة | (سالي محمد)

خطفت بنات الفنانة اللبنانية نانسي عجرم الأنظار في حفل زواج شقيقها الوحيد نبيل عجرم وهي التي أحيت ليلته بتقديمها بقة منوعة من أغانيها الشهيرة.

وشاركت النجمة اللبنانية نانسي عجرم عدد من صور بناتها وصورها، على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستيجرام"، من حفل زفاف شقيقها الذي أقيم في العاصمة اللبنانية بيروت.

وخطفت بناتها الجميلات التي كبرن ولاسيما منهن أيلا أنظار المتابعين، في حين بدت للغاية طرافة ابنتها الصغرى ليا التي أسرت القلوب بحركاتها وتصرفاتها وجمالها، وتألقت بفستان أبيض وظهرت في صورة مع العروسين.

وعلقت على الصور المنشورة بقولها: "مبروك Loooove you both! ".

وتفاعل المتابعون للغاية مع فرحة نانسي فباركوا لها متمنين السعادة لها ولعائلتها.