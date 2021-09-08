انت الان تتابع خبر سر النساء في حياة أحمد العوضي قبل ياسمين عبد العزيز.. ترك حبيبته الأولى بعد أن سخرت منه! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/08 الساعة 12:00 مساءً خليج الجزيرة | (سالي محمد)

مالا يعرفه الكثيرون أن الفنان أحمد العوضي عاش قصتي حب فاشلة قبل زواجه من الفنانة ياسمين عبد العزيز في مايو 2020.

واعتبر الفنان أحمد العوضي الفتاة الأولى في حياته قبل الشهرة قصة حب فاشلة، وصدمة قوية أصبحت حافزاً له على النجاح، حيث أنها لم تستطع تحمل عصبيته ولم تقدر طموحه في بداياته الفنية، لذلك انفصل عن بعضهما البعض وقال في هذا الأمر: "اللي ما يستحملكش في أسوأ حالاتك ما يستاهلكش وانت في أحسن حالاتك".

قال في لقاء سابق ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي ويعرض على قناة سي بي سي أنه قبل بعض الأدوار دون المستوى وأخرى بدون مقابل حتى لا تشمت به، وتابع أنه لم يندم على تركه إياها وعندما حاولت الرجوع إليه، رفض وتعامل معها بعد ذلك على أنها صديقة.

أما عن علاقة حبه الثانية فكانت من رنا رشيدي، وهي فتاة من خارج الوسط الفني تم إعلان خطبته بها عام 2017 في حفل بسيط، وأثنى الفنان أحمد العوضي على أخلاقها قائلاً: "كنت خاطب واحدة لو قعدت أقول عملت إيه عشانى من هنا لسنين قدام مش هيكفى فهي وأهلها يفضلوا دايماً على رأسي".

أما عن المواقف التي تعرض لها الفنان أحمد العوضي بعد إنفصاله عن خطيبته رنا هو انتقاد فستانها المكشوف الذي كانت ترتديه في حفل الخطوبة، ليدافع عنها قائلًا: "الناس اللي اتكلموا في فستان خطوبة مقفول من فوق وكانوا متخيلين إني هلبسها عباية ونظّروا على بنت محترمة عشان يضربوا فيا أنا.. فأنت لو كان أبوك تعب شوية على إنه يعلمك إن الحريم خط أحمر، كان زمانك فاهم في الأصول".

أما عن قصة الحب الثالثة فكانت من الفنانة ياسمين عبدالعزيز التي أعلن عن قصة الحب التي تربطهما سويا بعد هجوم شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز "وائل عبدالعزيز".

واعترف الفنان أحمد العوضي في وقت سابق بأنه لجأ إلى مواقع التواصل الاجتماعي من أجل تبادل الحب مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز؛ حرصاً منه على عدم تداول اسمها بشكل لا يليق بها، كذلك رغبته في حمايتها من أي شيء يمكن أن يضايقها.

متى تزوج أحمد العوضي من ياسمين عبدالعزيز؟ كما كشف الفنان أحمد العوضي أنه وزوجته ياسمين عبدالعزيز كانا متزوجان قبل الإعلان الرسمي للجمهور في 4 مايو المنصرم، مشيراً إلى رغبتهما في عدم التعرض للتشتيت؛ نظراً لكونهما كانا منشغلان في تصوير مسلسلاتهما لشهر رمضان 2020.

واختارا هذا اليوم نظراً لكونهما انتهيا من تصوير مسلسلاتهما الاختيار ونحب تاني ليه، لتكون الفرحة مزدوجة أي النجاح والحب بينهما. وأعلن أنه تزوج من الفنانة ياسمين عبدالعزيز في حفل عيد ميلادها، الذي آثار جدلاً واسعاً بسبب انتشار صور الحفل في ذلك الوقت.