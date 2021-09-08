انت الان تتابع خبر أسرار قصة حب بوسي ونور الشريف .. باعت ذهبها يوم فرحها وحاولت الانتحار لسبب صادم ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/08 الساعة 03:27 مساءً خليج الجزيرة | (سالي محمد)

قدمت أعمالا خالدة ولا تزال على مدار مشوارها الفني، وكانت قصة حبها وزواجها من الفنان الراحل نور الشريف شاهدة على اروع قصة حب فاقت الروايات وشهدت محطات حياتها وقصتها العديد من الأسرار، لأنها الجميلة الفنانة بوسي أو كما لقبها الجمهور فراشة السينما المصرية لأنها كانت صاحبة ملامح رقيقة وذات ضحكة مميزة.

والفنانة بوسي ولدت سنة 1953 فى حى شبرا بالقاهرة وحصلت على بكالوريوس التجارة ، ودخلت الوسط الفنى من طفولتها عندما كانت تظهر فى برامج الأطفال فى التلفزيون وكان عمرها 10 سنوات وكانت تشارك مع شقيقتها نورا فى برنامج جنة الأطفال وشاركت فى مسرحيات الاطفال منها الحذاء الأحمر وعودة يا أمي.



شاركت فى السينما وهى فى سن العاشرة مع احمد مظهر فى فيلم نار في صدري، وفى شبابها شاركت فى عدة مسرحيات منها روميو و جولييت مع فرقة ثلاثى أضواء المسرح وشاركت في مسرحية كنت فين يا على ومسرحية روحية اتخطفت.

وشاركت على مدار مشوارها الفني فى أكثر من 182 عمل فنى وقدمت ثنائي ناجح مع فاروق الفيشاوي فى السينما وأيضا مع زوجها نور الشريف فى أفلام حبيبي دائما والعاشقان ولعبة الانتقام ، ومن أشهر مسلسلاتها خالتى صفية والدير والحرملك وكان آخر مسلسلاتها البرنسيسة بيسة فى 2019.

وكانت قصة الحب بينها وبين نور الشريف حديث الناس حتى اليوم ، وبدأت عندما شاهدها نور الشريف وعمرها 15 سنة أثناء تصوير مسلسل القاهرة والناس فبدأت شرارة الحب تنطلق فى قلب نور الشريف رغم صغر سن بوسى لكنها احبها بقوة واستمر هذا الحب لسنوات حتى قرر نور الشريف أن يطلبه بالزواج.

ولكن تأتي الرباح بما لا تشتهي السفن، فرفضت عائلة بوسة زواجها من نور الشريف واصر على زواجها من رجل ثرى وذلك لأن نور كان في بداية مشواره السينمائي إلى جانب الشائعات التي تطلق على الفنانين.

وتدخل بعض الأصدقاء ومنهم المخرج عادل صادق ولكن والدها رفض، وأمام إصراره على الرفض ورغبته في زواجها من رجل ثري، أقدمت بوسى على الانتحار مما جعل والدها يوافق على زواجها من نور الشريف وتمت الخطبة سنة 1972 لتكتمل قصة العشق.

وفوجئ نور الشريف أن والد بوسى كتب مؤخر صداق كبير جدا فاضطرت بوسى لبيع شبكتها فى يوم زفافها حتى تعطى النقود لنور ليستكمل الزواج وبدأوا حياتهما الزوجية فى شقة صغيرة لكن جمعتها السعادة لأكثر من 33 عام ليسجلا قصة حبهما فى قصص العشق الجميلة.

ورحل الفنان نور الشريف عن عالمنا في 11 أغسطس 2015، بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز 69 عامًا، تاركا خلفه تراثا من الفن الجميل.