ميشال حايك يفاجىء الجميع بهذا التوقع... ويُصيب مرة جديدة! (فيديو)

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/08 الساعة 04:30 مساءً خليج الجزيرة | (سالي محمد)

توقع ميشال حايك خلال ليلة رأس السنة 2020-2021 عن تطور في العلاقات بين لبنان وسوريا، وقال "تطور العلاقات اللبنانية- السورية يفاجىء الجميع".





وتجدر الاشارة إلى أن وفدا لبنانيا رسميا زار دمشق نهار السبت الماضي لبحث خطة استجرار الطاقة والغاز من مصر والأردن عبر الأراضي السورية. وهذه الزيارة الرسمية تُعتبر الاولى من نوعها منذ 10 سنوات.