انت الان تتابع خبر إيمي سمير غانم في ظهور جديد اليوم توجه رسالة لوالديها أبكت الجميع.. ماذا قالت فيها؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/08 الساعة 04:59 مساءً خليج الجزيرة | (عمار النجار)

إيمي سمير غانم ما زالت تشغل اهتمام الجمهور وتكسب تعاطفهم، بسبب حالة الحزن العميقة التي تعيشها هذه الأيام منذ وفاة والديها سمير غانم ودلال عبد العزيز، وواصلت نشر رسائلها الحزينة إليهم والتي تعبر عن عدم قدرتها على تجاوز فترة الحزن والحداد.

إيمي سمير غانم توجه رسالة مبكية لوالديها ونشرت مؤخراً إيمي سمير غانم صورة لوالديها سمير غانم ودلال عبد العزيز، ووجهت رسالة حزينة ومبكية إليهما، وعبرت عن ندى حزنها وعدم تصديقها لرحيلهما، وقالت في رسالتها:" يا اجمل واطيب واخف دم اب وام شافتهم عينيا، انتوا بالنسبة لي مسافرين تصوروا وراجعين لحد ما اشوفكوا تاني وافضل برده تحت رجليكوا.. اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خير منها، الله يرحمكم ويغفر لكم ويتقبل دعواتي انا ودنيا ليكوا.. بحبكم للابد".

إيمي سمير غانم تلقى التعاطف بسبب حالة حزنها العميقة ولاقت إيمي سمير غانم تعاطف كبير من قبل الجمهور وزملائها الفنانين في الفترة الأخيرة بسبب رسائلها الحزينة لوالديها، ووجه إليها عدد من النجوم رسائل دعم وتضامن في تعليقاتهم ومنهم الفنانة كندة علوش التي كتبت:" ياروحي انت ربنا يهونها عليكي"، وعلقت فيفي عبده:" ‏الله يرحمهم يا رب في الجنة ونعيمها يا رب إن شاء الله وحشتونا ربنا يصبرك"، وكذلك تلقت رسائل من هند صبري ولطيفة ورانيا يوسف وليلى زاهر وميريهان حسين وغيرهم من الفنانين.

رسائل موجعة من إيمي سمير غانم لوالديها وكانت إيمي سمير غانم قد نشرت في الفترة الأخيرة عدة رسائل موجعة لوالديها على حسابها بانستقرام، ونشرت مؤخراً صورة مركبة تجمعها بوالديها الفنان الراحل سمير غانم والراحلة دلال عبدالعزيز وشقيقتها دنيا سمير غانم، وعبرت النجمة المصرية عن حالة الرعب التي تسيطر عليه بسبب فقدانها لوالديها، وأن هذه الحالة تتسبب لها في الشعور بعدم الأمان بشكل غير طبيعي، لكنها أكدت على رضاها بالقدر فكتبت إيمي سمير غانم تعليقا على الصورة التي قامت بنشرها قالت فيه: "عدم وجودكم في حياتي محسسني برعب، عدم أمان غير عادي، لا حول ولا قوه الا بالله، الحمدلله الحمدلله الحمدلله".

وعبرت في رسالة أخرى لوالدتها عن حزنها الكبير وافتقادها لها، وكذلك معاناتها النفسية بعد رحيلها، وأبكت إيمي سمير غانم الجمهور برسالتها المؤثرة لوالدتها والتي قالت بها:" بحبك يا مامي وبتعذب من غيرك.. الحمدلله علي كل شئ، ربنا يرحمك يارب".